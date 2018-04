Prievidzu čaká jarné upratovanie, vyzbieraný odpad odvezú kontajnery

Pripravené kopy biologicky rozložiteľného odpadu musia obyvatelia nahlásiť na zelenú linku mestskej spoločnosti.

Prievidza 2. apríla (TASR) - Prievidžanov čaká jarné upratovanie mesta. V sobotu 7. apríla sa do neho budú môcť zapojiť obyvatelia, spoločenstvá vlastníkov bytov, podnikatelia i prevádzkovatelia podnikov a objektov. Informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



"Jarné upratovanie mesta bude 7. apríla od 8.00 do 12.00 h. Po jeho ukončení bude zabezpečený aj zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov," povedal Ďureje.



Odpad z vyhrabávania verejných priestranstiev budú odvážať Technické služby mesta Prievidza. Pripravené kopy biologicky rozložiteľného odpadu musia obyvatelia nahlásiť na zelenú linku mestskej spoločnosti. "Upozorňujeme, že táto služba sa týka len odpadu zhromaždeného v deň konania podujatia. Zapojených obyvateľov upozorňujeme aj na to, aby nezmiešavali zelený odpad z vyhrabávania priestranstiev so zmesovým komunálnym odpadom," dodal hovorca mesta.