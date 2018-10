O poslaneckú stoličku majú v Prievidzi záujem lekári i pedagógovia

Svoj post chce zo súčasných 25 poslancov obhájiť 23.

Prievidza 7. októbra (TASR) - Stať sa na nasledujúce štyri roky súčasťou mestského zastupiteľstva (MsZ) v Prievidzi majú záujem riaditelia škôl, pedagógovia či lekári. O hlasy voličov v novembrových komunálnych voľbách sa chce uchádzať aj fotograf či lekárnička. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov na mestských poslancov.



O stoličku v prievidzskom MsZ prejavilo záujem päť lekárov, šesť pedagógov a traja riaditelia škôl. O hlasy voličov sa však chcú uchádzať aj kultúrni pracovníci, živnostníci, podnikatelia, študenti, riaditelia firiem či baník. Záujem stať sa súčasťou MsZ má i predseda olympijského klubu, sociálni pracovníci, správca cintorína, súdny znalec, stavbyvedúci či expert na potravinárstvo.



Svoj post chce zo súčasných 25 poslancov obhájiť 23. Najviac, a to 14, kandiduje za stranu Spolu - občianska demokracia. Za koalíciu SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina a Progresívne Slovensko (PS) sú traja a za koalíciu Smer-SD, SNS a Stranu zelených (SZ) dvaja. Ako nezávislí kandidáti idú do volieb štyria súčasní mestskí poslanci.



Pred štyrmi rokmi mala väčšinu v mestskom parlamente Sieť, a to 14 poslancov, štyria boli za Smer-SD, jedna za KDH a šesť poslancov bolo nezávislých.



O poslanecký mandát prejavilo v tohtoročných voľbách záujem menej kandidátov ako pred štyrmi rokmi, vtedy ich bolo 123. O 25 stoličiek v MsZ sa teraz uchádza celkom 87 kandidátov. Za Spolu - občianska demokracia je to 25 ľudí, koalícia Most-Híd a SDKÚ-DS nominovala päť kandidátov, strany Smer-SD, SNS a SZ 15 kandidátov, koalícia SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina a PS nominovala zase 18 ľudí. Za Komunistickú stranu Slovenska (KSS) chce ísť do mestského parlamentu päť ľudí a za ĽSNS jeden človek. O dôveru voličov sa bude uchádzať aj 18 nezávislých kandidátov.



Post primátorky Prievidze chce obhájiť 48-ročná Katarína Macháčková, ktorá vo vedení mesta pôsobí druhé volebné obdobie. Vo voľbách sa bude uchádzať o hlasy voličov ako kandidátka strany Spolu - občianska demokracia, ktorej je spoluzakladateľkou. Za Smer-SD, SNS a SZ kandiduje na post primátora 36-ročný podnikateľ Richard Takáč, za strany a hnutia SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina a PS 43-ročný riaditeľ spoločnosti Miroslav Procháska. KSS nominovala 59-ročnú živnostníčku Idu Gálovú, Most-Híd a SDKÚ-DS zase 45-ročného manažéra Ivana Vaňa. Ako nezávislí sa budú o hlasy voličov uchádzať 66-ročná ekonómka Jana Michaličková a 54-ročný stavebný inžinier Štefan Niko.