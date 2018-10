Prievidzská lekárka prestala ordinovať, jej pacientov prerozdeľujú

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) situáciu rieši.

Prievidza 16. októbra (TASR) - Ešte v auguste prestala poskytovať zdravotnú starostlivosť jedna zo všeobecných lekárok pre dospelých v Prievidzi. Zora Mráčková skončila na vlastnú žiadosť, jej pacienti tak zostali na isté obdobie bez lekára. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) situáciu rieši.



"Povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých lekárky Mráčkovej bolo zrušené s platnosťou od 30. septembra, a to na základe písomnej žiadosti samotnej lekárky," povedala Veronika Rezáková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK. Zdravotná dokumentácia pacientov sa podľa nej momentálne nachádza na Úrade TSK a zdravotný obvod lekárky prerozdeľujú medzi existujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, to znamená, že jednotlivé ulice budú pridelené k existujúcim poskytovateľom. "Keďže pre nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých momentálne nie je možné kontinuálne obsadiť uvoľnený zdravotný obvod, pristúpili sme k tomuto riešeniu," skonštatovala.



To však podľa Rezákovej neznamená, že pacient nemá právo na slobodnú voľbu, práve naopak, pacienti si môžu na základe slobodnej voľby vybrať svojho poskytovateľa všeobecnej lekárskej starostlivosti pre dospelých. "Sotva tak urobia, tak tento nový poskytovateľ si vyžiada zdravotnú dokumentáciu zo samosprávneho kraja, ktorý mu ju zašle priamo na miesto poskytovania," ozrejmila.



Koľkých pacientov sa ukončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti dotklo, samosprávny kraj nedokázal spresniť, keďže ich dokumentácie sumarizuje.



"TSK odpovie na každý jeden podnet, ktorý od pacientov dostane. Je už na ňom a lekárovi, či uzatvorí dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti," dodala Rezáková.