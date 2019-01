Prievidza má záujem vzdelávať študentov prostredníctvom 3D technológie

Projekt by mali spustiť v prvej polovici tohto roka.

Prievidza 20. januára (TASR) - Vytvoriť lepšie podmienky na kvalitnú prípravu žiakov základných a študentov stredných škôl na zamestnanie v technických odboroch prostredníctvom nového vzdelávacieho programu s využitím technológie 3D tlače má záujem samospráva Prievidze. Na projekt, ktorý bude realizovať s Karvinou, získala zdroje z fondov Európskej únie.



"Ide o projekt cezhraničnej spolupráce medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. V minulosti sme nadviazali spoluprácu s mestom Karviná a jedným z projektov je tento pod názvom Ad-Tech, kde je hlavným nositeľom mesto Karviná, ktoré podávalo aj žiadosť. Voľným cezhraničným partnerom je mesto Prievidza," uviedol viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina.



Projekt Ad-Tech je podľa neho špeciálne určený pre výchovno-vzdelávací proces, pre základné školy na vylepšenie a prípravu zručností práce s výpočtovou technikou a na 3D tlačiarne. "V praxi to bude znamenať, že učitelia našich základných škôl sú vyškolení na prípravu práce so softvérom pre 3D tlač. Následne budú môcť na školách aj s pomocou svojich kolegov na rôzne pedagogické disciplíny, fyziku, matematiku a iné predmety aplikovať rôzne projekty a výsledkom bude nielen softvér, ale aj reálne vytlačenie na 3D tlačiarni, ktorú, samozrejme, takisto dostaneme z prostriedkov Európskej únie," priblížil.



Mesto získalo na realizáciu projektu asi 101.000 eur, z financií tak zakúpilo jednu väčšiu a tri menšie 3D tlačiarne. Nateraz sú umiestnené v centre voľného času. Využívať ich budú môcť deti a pedagógovia zo všetkých základných škôl. Projekt by mali spustiť v prvej polovici tohto roka.



Celkové oprávnené výdavky projektu z operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 predstavujú 211.574,76 eura, nenávratný finančný príspevok 195.476,56 eura.