Prievidza opäť hostí filmový festival Ekotopfilm-Envirofilm

Prievidza 25. septembra (TASR) - Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm opäť zavítal do Prievidze. Jeho program v Kultúrnom a spoločenskom stredisku (KaSS) ponúkne v utorok divákom nielen pohľad na problémy, ktoré sužujú životné prostredie, ale aj ich riešenia. Informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. "Obdobie, v ktorom v súčasnosti žijeme, je výrazne ovplyvnené ľudskou činnosťou. Vidíme to v našich festivalových filmoch každý rok. Tento rok premietneme niekoľko filmov, ktoré dokazujú, že naša planéta je už odlišná, ako sme ju poznali. Ľudia často myslia iba na svoj komfort a neplánujú zmeniť svoj životný štýl. My sa snažíme verejnosť inšpirovať k zmene," vysvetlil zmysel podujatia generálny riaditeľ festivalu Peter Lím.



Pre návštevníkov pripravili organizátori viacero dokumentárnych filmov z celého sveta. Dopoludnie patrí Junior festivalu pre žiakov základných a stredných škôl, popoludnie bude určené širokej verejnosti. "Filmový program od 16. do 21.30 h poskytne divákom pohľad nielen na problémy, ktoré sužujú životné prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy záchrany. Objaviť budú môcť tajomstvá každodenného života kamčatských medveďov, vydať sa na cyklovýlet po Nórsku, odhaliť čierny trh so slonovinou, pozrieť si najinovatívnejšie dizajnové riešenia alebo nájsť alternatívy jednorazových plastov," priblížil ďalej Ďureje.



Filmový program podľa neho doplní diskusia pod názvom Doba plastová – Bude v oceánoch čoskoro viac plastov ako rýb?, tá od 17.35 h návštevníkom priblíži projekt BLUE LIFE, ktorého cieľom je čistenie ostrovov a podmorského sveta od plastového a iného odpadu.