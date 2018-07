Obete vojny budú v Prievidzi pripomínať ďalšie pamätné tabule

Dva kamene Stolperstein osadí občianske združenie obetiam holokaustu. Oba kamene budú na Ulici Štefana Moyzesa.

Prievidza 15. júla (TASR) - Obete druhej svetovej vojny budú pripomínať ďalšie kamene s mosadznými tabuľkami, o ktoré sa môžu ľudia potknúť. Stolpersteine tam osadia ešte tento rok židovským i nežidovským obetiam pochádzajúcim z Prievidze.



"Tento rok budeme klásť pripomienkové kamene Stolperstein trom bývalým obyvateľom Prievidze, z toho dve obete sú židovské a jedna obeť je nežidovská," povedal predseda občianskeho združenia Spolu sme Prievidza a dlhoročný prievidzský mestský poslanec Michal Dobiaš.



Nežidovskej obeti bude občianske združenie klásť pripomienkový kameň Stolperstein podľa neho po prvý raz. "Bude to bývalému partizánovi, ktorý bol veľmi aktívny počas protifašistických bojov. Ide o pána Jozefa Bleya. Tento kameň budeme klásť na Ulici Andreja Hlinku, kde je teraz veľké parkovisko, pretože kedysi na tom mieste bývali," priblížil.



Dva kamene Stolperstein osadí občianske združenie obetiam holokaustu. Oba kamene budú na Ulici Štefana Moyzesa. "Prvá obeť je pán Bernard Gubitš, je to bývalý kníhtlačiar a pravdepodobne najznámejší vydavateľ pohľadníc Prievidze, vďaka ktorému sa nám aj podarilo zachrániť veľké genius loci histórie Prievidze. V prípade pána Gubitša je zaujímavé to, že on v podstate aj prežil koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, ale cestou do Prievidze v horách v Banskej Bystrici zomrel na následky prechladnutia a choroby, ktoré ho ťažili ešte z Auschwitz-Birkenau," ozrejmil ďalej Dobiaš.



Druhou židovskou obeťou je podľa neho bývalý prievidzský lekárnik pán Fridrich Straus-Borský, ktorý mal lekáreň v objekte bývalého hotela Hubert. "Bol zajatcom koncentračného tábora v Terezíne. Podarilo sa mu prežiť všetky následky genocídy v koncentračnom tábore, ale v roku 1945 cestou do Prievidze zomrel na následky ťažkých chorôb v brnianskej nemocnici," doplnil.



Pripomienkové kamene by malo občianske združenie klásť asi v septembri s autorom myšlienky Gunterom Demnigom. "Na území Prievidze sa momentálne už nachádza 23 pamätných kameňov, s troma spomínanými ich tak bude 26. Pričom celkovo máme záujem kamene Stolperstein položiť každej jednej obeti druhej svetovej vojny. Je jedno, či je židovská alebo nežidovská. A myslím si, že ten plný počet bude okolo 250 až 260 kameňov," dodal predseda Spolu sme Prievidza.