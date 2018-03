Prievidza podporí dotáciou volejbalistov a basketbalistov

O vyčlenení financií pre seniorské extraligové kluby rozhodli prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.

Prievidza 26. marca (TASR)- Mesto Prievidza podporí dotáciou činnosť tamojších volejbalistov a basketbalistov. O vyčlenení financií pre seniorské extraligové kluby rozhodli prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



Športovci z Volejbalového klubu Prievidza dostanú 10.000 eur, basketbalisti z BC Prievidza 20.000 eur. "Obidva extraligové kluby požiadali o dotáciu z rozpočtu mesta. Žiadali ju na krytie výdavkov, ktoré majú so svojou športovou činnosťou," povedal vedúci kancelárie primátorky Prievidze Alojz Vlčko.



Mesto podľa neho oproti minulému roku v návrhu pre mestské zastupiteľstvo upresnilo, že dotáciu musia kluby využiť len na určitý typ výdavkov. "Chceme, aby športové kluby dotáciu mesta nepoužívali napríklad na platy hráčov a trénerov, aby si túto vec zabezpečili z iných zdrojov, ktoré majú. My chceme prispievať na športovú činnosť, či už je to doprava, možno nejaké iné režijné výdavky, ktoré pri tej športovej činnosti majú," priblížil.



Mestskí poslanci svojím rozhodnutím odporučili primátorke Kataríne Macháčkovej, aby dotácie poskytla v požadovanej výške. "Keďže obidva kluby majú záver sezóny a hrajú play off, nebudeme s týmto čakať na zmenu rozpočtu, ale primátorka sa to bude snažiť rozpočtovým opatrením zabezpečiť čím skôr," dodal Vlčko.



Vlani samospráva poskytla športovcom dotáciu na ukončenie sezóny. Tento rok to neplatí, oba kluby tak môžu financie využiť aj v budúcej sezóne.