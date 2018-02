Prievidza opäť finančne podporí projekty obyvateľov

Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu budú môcť obyvatelia Prievidze priamo rozhodovať o časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Prievidza 7. februára (TASR)- Mesto Prievidza začína v týchto dňoch s realizáciou aktivít druhého ročníka projektu participatívneho rozpočtu. Opäť tak podporí zámery obyvateľov, medzi ktoré na základe hlasovania verejnosti prerozdelí 40.000 eur.



"Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu budú môcť obyvatelia Prievidze priamo rozhodovať o časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Môžu tvoriť konkrétne projekty, ktorých realizáciu budú vyberať obyvatelia v celomestskom hlasovaní," informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



Prvé verejné stretnutie, kde bude môcť verejnosť predstaviť svoje nápady a projekty, bude 27. februára o 17.30 h v Kultúrnom a spoločenskom stredisku. "Verejná diskusia umožní rokovania o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň umožní prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia, ktorí majú záujem využiť finančné prostriedky participatívneho rozpočtu, budú môcť predkladať návrhy a podnety z rôznych oblastí spoločenského života ako šport, kultúra, životné prostredie, mládež, seniori a ďalšie. Prostredníctvom rôznych mechanizmov participatívneho rozpočtu sa podnety postupne spracujú do projektovej podoby," ozrejmil ďalej hovorca mesta.



Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.



"Medzi úspešné projekty realizované v pilotnom ročníku patrili Revitalizácia športového areálu pri Základnej škole na ulici S. Chalupku, Vtáky v meste, Cyklostojany, Seniorart, farbyMESTU, Orechy pre ľudí, Seniorské vzdelávanie a regenerácia i Záhrada so srdcom," spomenul Ďureje.