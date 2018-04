Prievidzskí školáci zachránili zberom papiera asi 180 stromov

Deti realizovali aktivity, ktoré súvisia s prírodou všeobecne, vodou, vzduchom či recykláciou.

Prievidza 20. apríla (TASR) - Deti z prievidzských škôl zachránili zberom papiera približne 180 stromov. Aktivita bola súčasťou 15. ročníka podujatia Ekorok, okrem nej školáci počas roka pripravili i viacero ďalších projektov s cieľom poukázať na ochranu životného prostredia. Tie prezentovali v piatok na Námestí slobody v Prievidzi v rámci vyhodnotenia podujatia.



"Tento ročník sme zamerali na voľnú tému práve preto, aby deti samy ponúkli témy, ktoré sú pre ne zaujímavé. Celý ročník sme nazvali Zachráňme..., aby si ony samy tému definovali, preto sú ich prezentácie rôznorodé, podľa toho, ako vnímajú okolitý svet a život okolo seba," načrtla Miriam Bencová, riaditeľka Centra voľného času (CVČ) v Prievidzi, ktoré je jedným z organizátorov podujatia.



Deti realizovali aktivity, ktoré súvisia s prírodou všeobecne, vodou, vzduchom či recykláciou. "My sme robili výskum po celej škole v rámci Ekoroku, aby sme zistili, ktoré kohútiky tečú alebo kvapkajú, prípadne, ktoré záchody tečú. Zistili sme, že tečie 15 kohútikov zo 48 a ešte niektoré záchody," priblížila Ema Čižnárová z 8.B zo Základnej školy na Ulici S. Chalupku.



"Každá škola príde každý rok s niečím novým, úžasným, ale novinkou tento rok je, že sme usporiadali súťaž v počítačovej grafike medzi žiakmi základných škôl o logo Ekoroku, a to práve pri príležitosti 15. ročníka. Logo bolo použité na bulletin, ktorý bol pripravený k tomuto výročiu o predchádzajúcich ročníkoch Ekoroku. Víťazom je Filipko Schwarz zo Základnej školy Rastislavova," priblížila Bencová.



Súčasťou podujatia bol i tradičný zber papiera, tento ročník vyzbierali deti viac ako 51.000 kilogramov starého papiera, čím zachránili približne 186 stromov.



"Dôležité je, že deti sa zamýšľajú nad tým, ako triediť odpad, ako sa správať environmentálne, ekologicky, toto je vlastne aj zmyslom Ekoroku a prečo do toho Nestlé Slovensko vstupuje. Pokiaľ i ostatné firmy v iných regiónoch budú podporovať podobné výučbové programy, verím, že mladú generáciu naučíme správať sa zodpovednejšie k životnému prostrediu," dodal Róbert Kičina zo spoločnosti.