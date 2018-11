Výstava v galérii RegionArt odhalí tajomstvá sveta hmyzu

Raritou výstavy je časť zbierky z Bornea. Návštevníci galérie budú môcť zhliadnuť hmyz, ktorý už nikto neuvidí v jeho prirodzenom prostredí. Pralesy, ktoré obýval, sú totiž vyťažené a zlikvidované.

Prievidza 3. novembra (TASR) - Nahliadnuť do tajomstiev sveta hmyzu z exotických krajín budú môcť návštevníci galérie RegionArt pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi prostredníctvom súkromnej zbierky prievidzského entomológa, zberateľa a cestovateľa Michala Zachara. Výstavu Tajomstvá sveta hmyzu tam RKC sprístupní verejnosti 7. novembra, informovala TASR Jana Hvojniková z RKC v Prievidzi.



"Výstava je ukážkou prevažne tropických druhov hmyzu, obohatenou o niektoré živé druhy v teráriách. Najviac sú prezentovaní zástupcovia hmyzu z tropických dažďových pralesov Južnej Ameriky, Ázie, Afriky. Svoje zastúpenie tu majú denné a nočné motýle, roháče, nosorožteky, krasone, cikády, chrobáky či škorpióny. Je to výber najväčších, najkrajších alebo iným spôsobom zaujímavých druhov hmyzu," uviedla Hvojniková.



Väčšina exponátov je podľa nej z expedícií, ktoré Zachar absolvoval, bol v Ekvádore, Peru, Malajzii, Ghane, Namíbii a na Borneu.



Raritou výstavy je časť zbierky práve z Bornea. Návštevníci galérie budú môcť zhliadnuť hmyz, ktorý už nikto neuvidí v jeho prirodzenom prostredí. Pralesy, ktoré obýval, sú totiž vyťažené a zlikvidované.



"Z denných motýľov uvidia záujemcovia atraktívne druhy vidlochvostov a babôčok pochádzajúcich z celého sveta. Chrobáky sú zase jednou z najpočetnejších skupín. Z vystavovaného materiálu môže zaujať kolekcia roháčov z Ázie a Vietnamu. Pozornosť si zaslúžia aj krasone. Tieto chrobáky pri určitom lome svetla hrajú kovovými farbami. Domorodci v rôznych častiach sveta si z ich kroviek vyrábali šperky a ozdoby. Výstava priblíži i pakobylky," doplnila Hvojniková.



Zberateľskú kolekciu exotického hmyzu, ktorá bude spojená i s predajom rôznych druhov preparovaných motýľov, chrobákov a dekoračných predmetov, si budú môcť návštevníci v galérii pozrieť do 7. decembra.