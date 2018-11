V prievidzkej škole z dotácií podporili znevýhodnených žiakov

Z finančnej dotácie z rozpočtu mesta vo výške 500 eur škola nakúpila darčekové predmety za účelom oceňovania žiakov.

Prievidza 5. novembra (TASR) - Mesto Prievidza podporilo prostredníctvom dotácie Spojenú školu internátnu na Úzkej ulici. Prostriedky použila pre svojich žiakov so zdravotným znevýhodnením, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



"Z finančnej dotácie z rozpočtu mesta vo výške 500 eur škola nakúpila darčekové predmety za účelom oceňovania žiakov, nakoľko počas celého školského roku pripravujeme pre nich okrem iných aktivít aj rôzne súťaže," uviedla riaditeľka Anna Beláčková.



Je podľa nej veľmi dôležité, aby žiaci spojenej školy v rámci svojich možností a schopností zažívali úspech. "Aj takýmto spôsobom sa pedagógovia snažia rozvíjať zdravé sebavedomie a integrovať deti so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti," dodala.



Spojená škola internátna v Prievidzi poskytuje deťom s mentálnym postihnutím základné vzdelávanie v prvom až deviatom ročníku. Jej úlohou je poskytnúť deťom s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa optimálne podmienky na vzdelávanie a osobnostný rozvoj, ktoré im nemohla zabezpečiť základná škola bežného typu. Výuka prebieha podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy. Vyučujúci majú väčšie možnosti sa žiakom venovať individuálnou formou, maximálny počet detí v triede je totiž desať.