Technické služby mesta Prievidza majú novú techniku za asi 220.000 eur

Prievidza 13. marca (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) majú nové viacúčelové vozidlo na údržbu miestnych komunikácií. Do nákupu novej techniky investovali približne 220.000 eur, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



"Komunálne vozidlo budú TSMPD v jarných a letných mesiacoch využívať na strojné čistenie prievidzských ulíc. Doplní tak 20-ročnú techniku, ktorú má teraz mestská spoločnosť k dispozícii, a ktorá je na hranici svojej životnosti. V zimných mesiacoch bude vozidlo slúžiť na zabezpečovanie zimnej údržby na miestnych komunikáciách v meste," uviedol Ďureje.



Verejné obstarávanie na viacúčelové vozidlo vyhlásila mestská spoločnosť ešte vlani, víťaz súťaže jej ho dodal v uplynulom období. Cena vozidla predstavuje približne 220.000 eur bez dane z pridanej hodnoty.



"Nová technika prispeje k zrýchleniu a skvalitneniu zabezpečovania zimnej údržby, ako aj strojného čistenia ulíc. To by malo viesť aj k väčšej spokojnosti obyvateľov mesta so službami, ktoré zabezpečujú TSMPD," skonštatoval hovorca mesta.