Prievidzská samospráva hľadá najkrajšiu predzáhradku na území mesta

Prievidza 1. apríla (TASR)- Samospráva Prievidze opäť hľadá najkrajšiu predzáhradku pred bytovým domom na území mesta. Druhý ročník súťaže začal v nedeľu a potrvá do konca júla, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



Svojou iniciatívou chce mesto odmeniť obyvateľov sídlisk, ktorí sa starajú o životné prostredie a nie je im ľahostajný vzhľad mestského verejného priestoru. "Po úspechu pilotného ročníka súťaže o najkrajšiu predzáhradku sme sa rozhodli opätovne oceniť obyvateľov, ktorým nie je okolie bytových domov ľahostajné, a ktorí drobnou prácou skrášľujú naše mesto," vysvetlila primátorka Katarína Macháčková.



Fotografie svojich predzáhradok aj s popisom, kde sa nachádzajú, môžu Prievidžania posielať od nedele do konca júla na e-mailovú adresu info@prievidza.sk. Následne, v prvé dva augustové týždne, sa uskutoční verejné hlasovanie. Novinkou tohto ročníka bude možnosť hlasovania nielen prostredníctvom facebookovej stránky Mesto Prievidza, ale aj mestskej webovej stránky prievidza.sk. "Päť obyvateľov, ktorí získajú najväčší počet hlasov so svojou fotografiou upravenej predzáhradky, odmeneníme darčekovými šekmi. Tie budú v hodnote 150, 125, 100, 75 a 50 eur a výhercovia ich budú môcť využiť na zakúpenie kvetov a rastlín podľa vlastného výberu prostredníctvom Technických služieb mesta Prievidza," dodala Macháčková.