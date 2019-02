Prievidzská spoločnosť chce v priemyselnom parku rozšíriť cestu

Komunikácia má slúžiť na ďalšiu obslužnosť pre areál, ktorý Brose buduje v priemyselnom parku.

Prievidza 18. februára (TASR)- Prievidzský dodávateľ pre automobilový priemysel Brose plánuje v tamojšom priemyselnom parku rozšíriť cestnú komunikáciu. Projektový zámer spoločnosti vzali na vedomie na svojom rokovaní v pondelok tamojší mestskí poslanci.



"Spoločnosť Brose Prievidza požiadala mesto o vyslovenie predbežného súhlasu s ďalším ich investičným zámerom, ktorý plánujú v priemyselnom parku, a to je rozšírenie vnútroareálovej komunikácie. Komunikácia má slúžiť na ďalšiu obslužnosť pre areál, ktorý Brose buduje v priemyselnom parku," uviedla právnička z mestského úradu v Prievidzi Veronika Ľahká.



Mestskí poslanci zároveň schválili i podmienky v súvislosti s investičným zámerom firmy. "Predovšetkým je to to, aby na časti komunikácie, ktorú majú záujem odkúpiť, bola ďalej zabezpečená obslužnosť pre ostatných investorov v priemyselnom parku, či už je to spoločnosť Rübig alebo CNC Trend. A takisto aj to, aby tento priestor zostal ďalej obslužný aj pre správcov inžinierskych sietí, ktorí tam majú položené inžinierske siete," dodala Ľahká.