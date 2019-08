Prievidzské hody doplní i blší trh na námestí

Predaja sa môžu zúčastniť výlučne predajcovia so zberateľským a ručne vyrobeným sortimentom, second hand oblečením a ďalšími predmetmi v zachovalom stave. Účasť na blšom trhu je pre nich bezplatná.

Prievidza 15. augusta (TASR) - Program Prievidzských hodov, ktoré sa budú konať nadchádzajúci víkend v Prievidzi, doplní i letná edícia blšieho trhu na Námestí slobody. Verejnosť ho bude môcť navštíviť v nedeľu 18. augusta od 9.00 do 13.00 h, informovala Paulína Kotláriková z Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.



"Nebudú chýbať milé drobnosti, ktoré sa doteraz skrývali v pivniciach alebo na povalách ľudí. Návštevníci môžu objaviť krásne ručne vyrobené veci, bižutériu a získať aj rôzne zberateľské predmety, knihy či oblečenie pre deti i dospelých," priblížila Kotláriková.



Predaja sa môžu zúčastniť výlučne predajcovia so zberateľským a ručne vyrobeným sortimentom, second hand oblečením a ďalšími predmetmi v zachovalom stave. Účasť na blšom trhu je pre nich bezplatná.



V Prievidzi sa bude hodovať 17. a 18. augusta, podujatie tento rok ponúkne prehliadku dychových hudieb, folklór, tanečnú zábavu či po prvý raz Prievidzský rínok, na ktorom sa predstavia lokálni producenti potravín. Tradičný program pripravila i prievidzská farnosť.