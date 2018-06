Prievidza hostí majstrovstvá Slovenska v bezmotorovom lietaní

Súťaž potrvá do 22. júna a je zároveň predprípravou na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať budúci rok v lete rovnako v Prievidzi.



Prievidza 12. júna (TASR)- Prievidzský aeroklub opäť hostí na tamojšom letisku jednu z významnejších súťaží v bezmotorovom lietaní. Plachtári nielen zo Slovenska sa tam stretli na 61. ročníku Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní a predzávode, ktorý je prípravou na budúcoročný 20. ročník majstrovstiev Európy v tomto športe.



"V dvoch triedach, klubovej a zmiešanej, súťaží 47 pilotov. Jeden pilot je z Poľska, traja sú z Českej republiky a ostatní sú všetko Slováci. Majstrovstvá Slovenska sú vždy kvalifikáciou do reprezentácie Slovenska. Existuje nominačný kľúč a oni sa nominujú do reprezentácie a môžu ísť reprezentovať Slovensko na majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta," povedal v utorok pre TASR riaditeľ súťaže Jozef Šnirc.



V utorok už piloti absolvovali tretí letový deň v rámci súťaže, to, kam sa so svojimi vetroňmi pozrú, podľa neho záleží od počasia. "Ale zalietavajú aj do druhých krajín, boli v Maďarsku, na hranici Dunaja, predtým boli na českej hranici, ale počasie je tieto tri dni náročné, lebo lietame v tlakovej níži a je zázrak, že sa nám podarilo uletieť tri disciplíny," skonštatoval.



Súťaž potrvá do 22. júna a je zároveň predprípravou na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať budúci rok v lete rovnako v Prievidzi. Prievidzský aeroklub už s takýmito veľkými súťažami skúsenosti má. "Aeroklub Prievidza má tradíciu v organizovaní nielen miestnych, národných súťaží, ale i medzinárodných, ktoré sme začali organizovať ešte v období socializmu. Robili sme i majstrovstvá republiky žien, ale s medzinárodnou účasťou. Najväčšou medzinárodnou súťažou bola v roku 1988 zrovnávacia súťaž socialistických štátov v parašutizme," podotkol jeho prezident František Zlocha.



Prievidžania sú podľa neho každoročne spoluorganizátorom medzinárodnej plachtárskej súťaže FCC gliding, pred asi ôsmimi rokmi zase hostili 31. FAI Majstrovstvá sveta v bezmotorovom lietaní, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom nielen u pilotov, ale i predstaviteľov Medzinárodnej leteckej federácie. Tá aeroklubu ponúkla i organizáciu majstrovstiev Európy. "Čo to prinesie? V prvom rade je to propagácia mesta, regiónu, Slovenska, propagácia, akú nedokáže spraviť žiadna športová alebo spoločenská organizácia v našom regióne," dodal.