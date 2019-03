Prievidzské letisko prešlo modernizáciou za približne 3,1 milióna eur

S výstavbou začal dodávateľ v auguste minulého roka.

Prievidza 19. marca (TASR) - Viac možností na biznis a súkromné lietanie, ako i ďalšiu podporu cestovného ruchu na hornej Nitre po novom prinesie vybudovanie spevnenej asfaltovej plochy aj s osvetlením na letisku v Prievidzi. Jeho modernizáciu za približne 3,1 milióna eur, ktorú slávnostne odovzdali do užívania v utorok, zabezpečil prievidzský aeroklub.



S výstavbou začal dodávateľ v auguste minulého roka. "Zmodernizovaná vzletová a pristávacia dráha je vybudovaná na pozemkoch aeroklubu, celkovo je dlhá 1081 metrov a široká 23 metrov. Letisko je certifikované na prevádzku za viditeľnosti počas dňa aj noci, to znamená, že má dráhové osvetlenie," povedal riaditeľ letiska v Prievidzi Ľuboš Jánošík.



Tým, že aeroklub podľa neho zabezpečil vybudovanie spevnenej dráhy, letisko môže prevádzkovať celoročne a za nižšej únosnosti trávnatých plôch. "Veľkou zmenou je to, že tu budú môcť pristávať lietadlá vyššej hmotnostnej kategórie, ktoré doteraz na trávu pristávať nemohli," priblížil s tým, že kritický typ lietadla je Cessna Citation CJ4, čo je prúdové obchodné lietadlo, do ktorého sa zmestí desať pasažierov, a v utorok na letisku aj pristálo.



"My sa nesústreďujeme na to, aby sme tu vybudovali letisko na obchodnú leteckú dopravu, pretože takýchto letísk máme na Slovensku dosť. My sa sústreďujeme na to, aby sme tu vybudovali a prevádzkovali letisko na privátnu dopravu a biznis lety," ozrejmil ďalej Jánošík.



"Pre región je to pomyselná brána. V tomto období sa Prievidza dostáva na úplne inú úroveň. Do Prievidze a z Prievidze sa bude môcť teraz lietať kamkoľvek vo svete," skonštatoval prezident Aeroklubu Prievidza František Zlocha.



Prievidzské letisko bolo podľa neho aj doteraz podporným prvkom v cestovnom ruchu, a to vďaka organizovaniu leteckých súťaží, po novom to však podľa neho bude ešte chvíľku trvať, kým sa miestni podnikatelia zorientujú v možnostiach, ktoré modernizácia letiska prinesie.



Financie na modernizáciu letiska dostal prievidzský aeroklub od tamojšieho dodávateľa pre automobilový priemysel, spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r. o., ako dar. "Je to veľmi veľký úspech pre región, pre nás, uľahčí sa nám život, dá to i veľa infraštruktúre. Aeroklub získa veľa, región tiež, lebo sa môže zabezpečiť doprava pre kúpele. Otvorili sme dvere do sveta a na to môžeme byť všetci veľmi hrdí," dodal generálny riaditeľ prievidzskej firmy Axel Mallener.



Letisko v Prievidzi má štatút medzinárodného letiska s nepravidelnou prevádzkou. Naďalej tam budú organizovať športové súťaže, najmä v bezmotorovom lietaní. Po novom tam plánujú rozšíriť portfólio aj o súťaže motorových lietadiel. Minulý rok tam dopravný úrad schválil i leteckú výcvikovú organizáciu, aeroklub sa však chce sústrediť na výcvik pilotov na rekreačné a súkromné lietanie.