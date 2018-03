Prievidzskí rybári zaznamenali v Koši úhyn 20 kilogramov šťuky

Situácia podľa nich súvisí s piatkovým (9.3.) poškodením potrubia pri likvidácii bývalej banskej vetracej šachty.

Koš 12. marca (TASR)- Prievidzskí rybári zaznamenali na revíri Ťakov potok v Koši (okres Prievidza) zatiaľ úhyn 20 kilogramov šťuky. Situácia podľa nich súvisí s piatkovým (9.3.) poškodením potrubia pri likvidácii bývalej banskej vetracej šachty. Informoval v pondelok TASR hospodár Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MsO SRZ) v Prievidzi Zdenko Čavojčin.



"Ťakov potok vyzerá byť v poriadku, planktón žije. Našli sme 20 kilogramov uhynutej šťuky, ostatné jedince sa pravdepodobne stiahli po prítoku banskej vody preč. Vo vode je však ešte veľa porastu, keď sa oteplí, budeme vedieť či neuhynulo viac rýb," uviedol Čavojčin. Hospodár v pondelok pri obhliadke miesta spozoroval podľa svojich slov i viacero štúk na druhej strane jazera, ktoré sa treli.



Situáciu na toku podľa rybárov spôsobila voda, ktorú bane odčerpávali a korytom starého Ťakova sa dostala do banského prepadliska. Ešte v piatok namerali rybári na vtoku do jazera pH 12, na výtoku bola hodnota pH osem. Na miesto sa vtedy dostavili okrem zástupcov MsO SRZ aj príslušníci polície, zástupcovia správcu toku, HBP ako i Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí situáciu podľa Čavojčina aj s políciou vyšetrujú.



Ťakov potok je rybárskym revírom. Šťuky, vrátane zubáčov tam rybári nasadili pred troma rokmi. V jeho blízkosti sa vyskytujú i chránené živočíchy.



Poškodenie jedného z potrubí pri likvidácii bývalej vetracej šachty spôsobilo vniknutie vody a čiastočne aj používaného materiálu do podzemných banských diel. "HBP vzhľadom na vlastnosti výplňového materiálu a nedostatočný čas na jeho stabilizovanie v uzatvorenom priestore zaznamenali i dočasné krátkodobé zvýšenie zásaditosti banskej vody. Havarijný stav mal vplyv aj na banské vody, ktoré z podzemia vyčerpali na povrch. Vplyvom zvýšeného pH v banskej vode utrpeli poleptanie kože traja zamestnanci baní," informovala v piatok hovorkyňa HBP Adriana Siváková. Hodnoty vody vypúšťanej do povrchových tokov HBP podľa jej slov intenzívne monitorujú a situáciu riešia.



Vetraciu šachtu bane likvidujú vyplnením jej telesa drveným betónom a schváleným spevňovacím materiálom. Práce zabezpečujú v súlade s povolením Obvodného banského úradu v Prievidzi.