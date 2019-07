Prievidzský rínok ponúkne regionálnu kuchyňu, výrobky a kultúru

Na rínku sa predstavia lokálni producenti potravín, ktorí predvedú výrobné postupy pekárenských výrobkov, ukážky rôznych druhov kváskového cesta či prívarkov.

Prievidza 23. júla (TASR) - Prievidzský rínok aj tento rok ponúkne tradičnú regionálnu kuchyňu, remeselné výrobky a kultúru. Podujatie je súčasťou Prievidzských hodov a uskutoční sa na Námestí slobody v Prievidzi 17. augusta, informovala o tom Sylvia Maliariková z organizačného výboru.



Prievidzský rínok je oslavou toho najlepšieho, čo sa urodí, vyrobí a uvarí na farmách a v poľnohospodárskych spoločnostiach na hornej Nitre, toho najkrajšieho, čo vytvorili ruky remeselníkov, a toho najtradičnejšieho, čo vzniklo v rámci regionálneho folklóru. "Chceme ním spestriť ponuku pre všetkých, ktorí vyhľadávajú výrobky z hornej Nitry a zároveň chcú stráviť s rodinami príjemný deň obohatený krásou výrobkov ľudových umelcov a vystúpeniami folklórnych súborov," uviedla primátorka Katarína Macháčková.



Na rínku sa predstavia lokálni producenti potravín, ktorí predvedú výrobné postupy pekárenských výrobkov, ukážky rôznych druhov kváskového cesta či prívarkov. Súčasťou podujatia bude i prezentácia podporných aktivít, ako je včelárstvo. O chove a ochrane včiel sa návštevníci dozvedia v stánku Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Kolomana Novackého v Prievidzi, čím si i pripomenú Novackého, ktorý bol významnou osobnosťou slovenského včelárstva. Pre deti pripravili organizátori v rámci environmentálnych aktivít osvetu na tému, prečo je potrebné odpad separovať a ako správne separovať. Podujatie bude mať aj ďalší ekologický rozmer, organizátori odporúčajú, aby poskytovatelia občerstvenia používali ekologicky rozložiteľný riad.



"Potrebujeme výraznejšie oživiť celý sektor poľnohospodárstva, no nielen ako zásobáreň surovín pre iných, ale podporiť tak aj spracovanie, výrobu miestnych potravín a dosiahnuť výrazné zvýšenie podielu regionálnej produkcie potravín na celkovej spotrebe obyvateľov regiónu," povedal predseda Únie potravinárov Slovenska, prezident Slovenského mliekarenského zväzu a odborný garant podujatia Stanislav Voskár.



Bolo by podľa neho ideálne, keby obyvatelia v budúcnosti uprednostňovali a aj reálne kupovali lokálne potraviny, a to hlavne preto, lebo budú poznať ich pôvod a samotného výrobcu. "Na Prievidzskom rínku bude na to vhodná príležitosť," podotkol.



Podujatie pripravilo mesto Prievidza v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA - BOJNICE. Spoluorganizátormi podujatia sú miestne akčné skupiny Magura – Strážov, Rozvoj Hornej Nitry a Žiar.