Prievidzu čaká jarné upratovanie

Prievidza 5. apríla (TASR) - Mesto Prievidza čaká jarné upratovanie. Urobiť niečo pre lepšie životné prostredie v Prievidzi budú môcť obyvatelia či podnikatelia 13. apríla. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"V rámci jarného upratovania bude zabezpečovaný aj zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Odpad z vyhrabávania verejných priestranstiev bude odvážať spoločnosť Technické služby mesta Prievidza," uviedol Ďureje.



Pripravené kopy biologicky rozložiteľného odpadu musia podľa neho obyvatelia oznámiť na zelenú linku mestskej firmy. "Upozorňujeme, že táto služba sa týka len odpadu zhromaždeného v deň konania podujatia. Zapojených obyvateľov upozorňujeme aj na to, aby nezmiešavali zelený odpad z vyhrabávania priestranstiev so zmesovým komunálnym odpadom," dodal.



Jarné upratovanie mesta sa uskutoční od 8.00 h do 12.00 h.