Prihlášky na Ekologický čin roka kraja prijímajú do konca februára

Prihlásené aktivity vyhodnotí odborná komisia Trnavského samosprávneho kraja a najlepšie projekty budú finančne odmenené sumami 1200, 800 a 500 eur.

Trnava 23. januára (TASR) - Ďalší ročník súťaže Ekologický čin roka vyhlásil aj v tomto roku k Svetovému dňu životného prostredia Trnavský samosprávny kraj (TTSK).



Rovnako ako v predchádzajúcich siedmich ročníkoch sa do súťaže Ekologický čin roka 2018 môžu zapojiť jednotlivci, kolektívy škôl, samosprávy a záujmové združenia zo širokej verejnosti, ktorých aktivity v roku 2018 prispeli k zlepšeniu životného prostredia.



Za ekologický čin možno považovať aktivity ako sú dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu na školách, výsadba zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou a pod.



Prihlásené aktivity vyhodnotí odborná komisia TTSK a najlepšie projekty budú finančne odmenené sumami 1200, 800 a 500 eur. Do súťaže možno zapojiť environmentálne projekty, ktoré boli ukončené v roku 2018 a prihlášku je potrebné podať do 28. februára na Úrad TTSK v uzatvorenej obálke s viditeľným označením "Ekologický čin roka 2018".



"Všetkým zúčastneným chcem poďakovať za prácu, ktorú robia v prospech nás všetkých. Verím, že vo svojej činnosti budú pokračovať a aj v tomto ročníku sa do súťaže zapojí čo najviac projektov, aby sme spoločne robili naše okolie krajším," povedal predseda hodnotiacej komisie a podpredseda TTSK Pavol Kalman.



Slávnostné ocenenie víťazných projektov sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave.