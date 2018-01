Primátor B. Bystrice verí, že občania vybojujú ďalšie ihrisko pre deti

Obyvatelia Banskej Bystrice vybojovali ihrisko už v roku 2016.

Banská Bystrica 15. januára (TASR) – Súťaživí Banskobystričania majú po dvoch rokoch opäť šancu dokázať, že keď spoločne zabojujú, najmenší obyvatelia mesta pod Urpínom získajú ďalšie detské ihrisko na hranie a aktívny pohyb. Súťaž Žihadielko, v ktorej desať miest vyhrá detské ihriská, je späť, hlasovanie sa začalo v pondelok na www.zihadielko.sk a potrvá do konca februára.



Ako TASR informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková, obyvatelia vybojovali ihrisko už v roku 2016. Presne 81.232 odovzdaných hlasov znamenalo víťazstvo Banskej Bystrice v kategórii miest nad 29.000 obyvateľov. Veselé motívy s podobizňou včielky Maje sú k dispozícii pre najmenších na ulici THK na sídlisku Fončorda.



"Verím, že sa do súťaže zapojí čo najviac Banskobystričanov, zmobilizujeme sily a opäť ukážeme, že sa vieme spojiť pre dobrú vec," vyzval občanov primátor Ján Nosko.



"V súčasnosti pracujú odborné útvary na posúdení vhodných pozemkov, kde by bola realizácia Žihadielka možná. Potrebujeme vytypovať lokalitu, ktorá spĺňa všetky požiadavky, poskytuje plochu s rozmermi 20 metrov x 16 metrov a v prípade výhry sa k nej bez problémov dostanú stavebné mechanizmy," doplnila Natália Šmídeková z oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev magistrátu.