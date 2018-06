Primátor Choma predloží návrh na bezplatnú MHD pre Žilinčanov

Cieľom spustenia bezplatnej dopravy pre všetkých Žilinčanov s trvalým pobytom v meste Žilina je zatraktívniť cestovanie MHD.

Žilina 24. júna (TASR) - Investičný zámer zaviesť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta predloží na pondelkovom (25.6.) zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) primátor Žiliny Igor Choma.



Mestskí poslanci budú rozhodovať o zmene tarify MHD v Žiline, ktorá by sa uviedla do praxe bezplatnú MHD pre všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v meste Žilina a bez dlhu voči mestu Žilina, ako aj Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. V prípade schválenia by podľa dôvodovej správy začala zmenená tarifa platiť od 1. januára 2019.



V predkladanom investičnom zámere navrhuje žilinský primátor aj zvýšenie príspevku na prevádzku MHD v Žiline pre dopravcu na rok 2019, ktorý pokryje vzniknuté náklady súvisiace s bezplatnou MHD pre všetkých Žilinčanov, vo výške 2,4 milióna eur. "Zámer predložiť tento materiál vychádza z doterajšej praxe, pri ktorej občania mesta podľa jednotlivých sociálnych skupín využívajú bezplatnú MHD v Žiline. Týmto materiálom sa rozšíri rozsah bezplatnej MHD pre všetkých Žilinčanov, ktorí nie sú dlžníkmi, tak voči mestu ako aj Dopravnému podniku mesta Žiliny," uvádza sa v dôvodovej správe.



Bezplatnú MHD využívajú od roku 2014 občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina. Na základe bezdlžnosti od roku 2015 občania vo veku od 62 do 69 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina, od februára 2017 občania od šesť do 15 rokov, ktorí sú žiakmi s trvalým pobytom v meste Žilina, od septembra 2017 občania od 16 do 26 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina.



Cieľom spustenia bezplatnej dopravy pre všetkých Žilinčanov s trvalým pobytom v meste Žilina je zatraktívniť cestovanie MHD, aby cestujúci prirodzene preferoval cestovanie verejnou hromadnou dopravou. "Chceme, aby obyvatelia mesta viac využívali verejnú dopravu, či už ako prostriedok na cestovanie za prácou alebo za svojimi športovými, kultúrnymi, komerčnými alebo zdravotnými aktivitami," vysvetľuje dôvodová správa.