Primátor Galanty verí, že bude v prípade pokusu o podvod oslobodený

Galanta 9. mája (TASR) – Primátor Galanty Peter P. verí, že bude oslobodený v súvislosti s pokusom o podvod pri verejnom obstarávaní v rámci pripravovaného projektu obnovy južného krídla a dvoch veží neogotického kaštieľa v meste. Povedal to pre TASR v reakcii na pondelňajší (7.5.) rozsudok Okresného súdu v Galante, ktorý ho odsúdil na trojročný podmienečný trest s trojročnou skúšobnou dobou a štvorročný zákaz vykonávať funkciu vo verejnom záujme. Rozsudok nie je právoplatný, všetky zúčastnené strany sa odvolali.



"Očakávam oslobodzujúci rozsudok, nakoľko neexistuje žiaden dôkaz o mojej údajnej protizákonnej činnosti. Počas môjho pôsobenia som s kolektívom spolupracovníkov ušetril nášmu mestu viac ako tri milióny eur, práve na základe stransparentnenia všetkých procesov a obstarávania. Domnievam sa, že za pretrhnutými ekonomickými väzbami treba hľadať dôvod množstva trestných oznámení na moju osobu. Do dnešného dňa som uspel na súdoch v piatich prípadoch, teraz išlo o prvé rozhodnutie v môj neprospech. Verím, že súd vyššieho stupňa toto rozhodnutie zvráti," povedal primátor.



Bývalý primátor Ladislav M. bol oslobodený od obžaloby, nakoľko nebolo dokázané, že skutok spáchal, uviedla pre TASR Jana Kondákorová, hovorkyňa Krajského súdu v Trnave. Primátor Galanty to považuje za absurdné a dodáva, že "NAKA sa prípadu začala venovať zhruba štyri mesiace pred mojím nástupom do funkcie a jediným oslobodeným bol práve bývalý primátor".



Michal Kaliňák, hovorca ZMOS uviedol, že primátor o mandát zatiaľ nepríde, pretože rozhodnutie súdu nenadobudlo právoplatnosť. "Zákon jasne hovorí o príčinách straty mandátu, kde je jedným z dôvodov právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin alebo právoplatné odsúdenie za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený. Zákon v prípade straty mandátu počíta s nástupom zástupcu primátora, ktorý obec povedie do najbližších komunálnych volieb," vyjadril sa Kaliňák.



Z prečinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe v štádiu pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva boli obžalované aj ďalšie dve osoby, ktoré sa spolu s primátorom Galanty taktiež odvolali. Okresný súd v Galante v pondelok v tomto prípade odsúdil na trest odňatia slobody na tri roky s podmienečným odkladom na dva roky a zákaz výkonu verejnej funkcie bývalého prednostu Mestského úradu v Galante Jána P. a na 18 mesiacov s podmienečným odkladom na dva roky, zákaz výkonu verejnej funkcie a peňažný trest 10.000 eur aj bývalého hlavného architekta mesta Petra A.