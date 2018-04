Primátor Hlohovca chce kandidovať aj v nasledujúcich voľbách

Miroslav Kollár uviedol, že svoju misiu v meste nevníma ako krátkodobú, ale minimálne ako osemročnú.

Hlohovec 24. apríla (TASR) – Primátor Hlohovca Miroslav Kollár potvrdil v utorok svoj záujem kandidovať v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Mesto chce viesť aj vo svojom druhom volebnom období, do volieb pôjde opäť ako nezávislý kandidát.



Uviedol, že svoju misiu v meste nevníma ako krátkodobú, ale minimálne ako osemročnú. "Rozbehli sme veľa vecí, aj plán rozvoja Hlohovca sme pripravili na osem rokov, vyvíja sa to dobre. Je kľúčové v tom pokračovať," povedal. Dodal, že dôležitým momentom bolo zostavenie tímu kvalitných spolupracovníkov, čo sa mu podarilo. "No najdôležitejšie je, že obyvatelia mesta, ktorým sa našimi projektmi pre skvalitnenie života často od základu mení spôsob fungovania, potrebujú dlhší čas, aby zmeny strávili a aby si ich mohli začať reálne užívať. Podľa môjho názoru, a to mám precestované mnohé krajiny, Hlohovec je dobré miesto na život," povedal Kollár.



Pred voľbami i po nich chce naďalej spolupracovať s ľuďmi zo združenia Fraštačania. "Pokračujeme v rozhovoroch o tom, ktorí sa chcú podieľať na práci v poslaneckom zbore a ktorí ako dobrovoľníci v tomto občianskom združení a podľa toho zostavíme kandidátku," uviedol Kollár.



Miroslav Kollár prišiel do miestnej samosprávy z mediálneho prostredia, bol členom a predsedom Rady Slovenskej televízie a Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, pracoval ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva súkromnej tlačovej agentúry SITA a poradca viacerých ministrov. V roku 2014 dostal vo voľbách trojnásobok hlasov ako kandidát, ktorý skončil na druhom mieste.



V Hlohovci zatiaľ okrem Kollára svoju kandidatúru na post primátora neohlásil nikto.