Primátor Košíc chce ešte rokovať s premiérom o podpore pre EYOF

Košice 2. marca (TASR) – Košický primátor Jaroslav Polaček v piatok (1.3.) zaslal list premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), v ktorom ho v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach opätovne požiadal o spoločné rokovanie na tému Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý sa má v roku 2021 konať v Košiciach. Na stretnutí ho chce požiadať aj o odpoveď na otázku, či vláda podporí toto podujatie vo vyššej miere ako sľubovaných 12 miliónov eur a či by na výstavbu športovej infraštruktúry vedel štát poskytnúť dostatok finančných prostriedkov. Informoval o tom v sobotu košický magistrát.



"Máme posledný týždeň pred rokovaním mestského zastupiteľstva. Možno som tvrdohlavý, ale urobíme všetko možné aj nemožné, aby sme získali od vlády také finančné zdroje, aby sme mohli EYOF nielen zdarne zorganizovať, ale aby sme sa po jeho skončení mohli tešiť aj z viacerých nových alebo zrekonštruovaných športovísk v meste," uviedol Polaček.



O rozpočte EYOF a podpore vlády rokovali Polaček a predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka v stredu 27. februára s vicepremiérom vlády pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer-SD). Pôvodne navrhnutý rozpočet pre EYOF na úrovni 25,5 milióna eur s príspevkom vlády v sume 12 miliónov eur na organizáciu je podľa Rašiho dostačujúci. Poukázal aj na to, že vládna podpora je aj v ďalších programoch, ako sú rekonštrukcia vysokoškolských internátov a výstavba Národného tenisového centra (NTC). Mesto a kraj však žiadajú o ďalšiu vládnu podporu v sume desiatok miliónov eur na športovú infraštruktúru.



Vedenie mesta a kraja deklaruje, že robí všetky dostupné kroky, aby sa EYOF mohol v Košiciach na dôstojnej úrovni uskutočniť, potrebná je však pomoc štátu. "Po neúspechu spoločných rokovaní s vicepremiérom Rašim v Bratislave som zaregistroval viacero podnetov a reakcií od športovcov a predstaviteľov niektorých športových zväzov v meste, aby sme sa ešte predsa len pokúsili prelomiť neústretovosť vlády a podnikli ďalšie kroky na to, aby sme EYOF mohli dôstojne zorganizovať. Preto som poslal listy najvyšším vládnym predstaviteľom a zverejnili sme výzvu vláde k podpore EYOF a rozvoju športovej infraštruktúry, pod ktorú sa môžu podpísať aj občania na stránke www.sancapresport.sk. Stotožňujem sa s názormi mnohých Košičanov, že EYOF v Košiciach je pre viaceré investície do budovania športovísk športová budúcnosť nášho mesta," uviedol Polaček. Novú webstránku venovanú EYOF spustili do prevádzky v piatok.



Primátor zaslal list aj vicepremiérovi Rašimu, v ktorom vyjadrí potrebu nevnášať do daného podujatia politiku, ale vyšší záujem, ktorým je šport a jeho rozvoj v Košiciach. "Váš postoj nás však utvrdil v tom, že nie ste naším partnerom v tomto úsilí. Preto sa so žiadosťou o prijatie opäť obrátime na predsedu vlády SR tak, ako nás k tomu zaväzuje uznesenie mestského zastupiteľstva z jeho rokovania 14. februára 2019," napísal Polaček.