Primátor Piešťan P. Jančovič ocení osobnosti mesta za rok 2018

Piešťany 6. februára (TASR) – Primátor Piešťan Peter Jančovič pokračuje v tradícii oceňovania obyvateľov mesta, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o jeho rozvoj a reprezentáciu. Do konca februára môžu občania i inštitúcie podať svoje návrhy na udelenie Ceny primátora mesta Piešťany a ocenenia Športovec roka 2018.



Primátorská cena sa udeľuje v kultúrnej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Pri kultúre ide o Kultúrny počin roka a Kultúrnu osobnosť roka. Ďalej je udeľovaná Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej a ocenenie Filantrop roka.



V environmentálnej oblasti sa oceňujú aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. V ankete Športovec roka 2018 sú vyhlásené kategórie najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do 18 rokov, najúspešnejší dospelý športovec, najúspešnejší kolektív a tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu. Návrhy so zdôvodnením je potrebné doručiť na podateľňu Mestského úradu v Piešťanoch.



Vlani udelil predchádzajúci primátor Miloš Tamajka ocenenie Kultúrny počin Kornelovi Duffekovi in memoriam a Kultúrnou osobnosťou roka 2017 sa stal Ján Procházka, ktorý je dirigentom a umeleckým vedúcim speváckeho zboru Coro Laudamus. Ocenenia majú z predchádzajúcich rokov aj raper Ego – Michal Straka, autor projektu Young Art Show Martin Ševčovič, piešťanský Rotary klub, občianske združenie Pro Civitate, Ladislav Mušinský a Alexander Urminský, dizajnér Michal Staško, nemecký spisovateľ Kay Zeisberg a mnohí ďalší.