Primátor Košíc požiadal o opätovné rokovanie s vládou o EYOF

Mesto chce podľa slov primátora, aby sa EYOF uskutočnilo s vážnosťou a preto verí, že vláda prehodnotí svoj doposiaľ odmietaný vzťah k finančnej podpore zlepšenia športovej infraštruktúry v meste.

Košice 12. marca (TASR) – Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček poslal v utorok list premiérovi vlády Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), v ktorom ho opätovne požiadal o termín spoločného rokovania o finančnej podpore pre Európsky olympijský festival mládeže - (EYOF) Košice 2021. Urobil tak na základe uznesenia, ktoré košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) prijalo na svojom piatkovom (8. 3.) mimoriadnom zasadnutí.



Podľa magistrátu poslal listy aj prezidentovi Európskeho olympijského výboru (EOC) Janezovi Kocijančičovi, prezidentovi Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antonovi Siekelovi a generálnemu sekretárovi SOŠV Jozefovi Libovi. Informoval ich o aktuálnom dianí ohľadom organizácie podujatia.



Mesto chce podľa slov primátora, aby sa EYOF uskutočnilo s plnou vážnosťou a preto verí, že vláda prehodnotí svoj doposiaľ odmietaný vzťah k finančnej podpore zlepšenia športovej infraštruktúry v meste. Z požadovanej sumy 22 miliónov eur má 10 miliónov eur tvoriť krytie investičných výdajov na dobudovanie športovej infraštruktúry v Košiciach a 12 miliónov eur na krytie organizačných výdajov podujatia.



Na základe uznesenia MsZ Polaček prizval do vyjednávacieho tímu svoju námestníčku Luciu Gurbáľovú a predsedu komisie športu a aktívneho oddychu Ladislava Lörinca. V liste premiérovi uviedol, že vyjednávací tím podporí aj bývalý viceprimátor Ján Jakubov, čím by na rokovaní boli zastúpení poslanci zo všetkých politických zoskupení MsZ.



„Oslovili ma s tým, či som ochotný podporiť ich aktivity. Pokiaľ ide o EYOF a o mesto Košice, áno," potvrdil pre TASR Jakubov s tým, že zatiaľ je otázne, či to bude niekto akceptovať, keďže MsZ ho komunikáciou v danej veci nepoverilo.



„Cieľom nás všetkých je, aby výstavba športovej infraštruktúry pre EYOF nezaťažila rozpočet mesta Košice. Chceme, aby sa EYOF 2021 mohol uskutočniť v dôstojných podmienkach a zároveň vďaka finančnej podpore vlády vyrástli viaceré nové športoviská, respektíve sa mohlo pristúpiť k ich rekonštrukcii," vyhlásil Polaček, ktorý o účasť na spoločnom stretnutí, ktoré by sa malo uskutočniť do 18. marca, požiadal aj Siekela a Libu. Pripomenul, že termíny potrebné pre začiatok realizácie stavieb športovísk pre organizáciu takéhoto podujatia sú pod časovým a organizačným tlakom aj zo strany SOVŠ a EOC.



„Verím, že obmedzený čas, ktorý ešte máme na prípravu tohto medzinárodného podujatia, využijeme aj s pomocou vlády SR efektívne a spoločnými silami ho dokážeme finančne a organizačne zabezpečiť na medzinárodnej úrovni, a bude tak dôstojnou prezentáciou celého Slovenska," uviedol v liste premiérovi.



MsZ prvýkrát poverilo primátora na rokovanie s vládou 14. februára. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) tak ako v predchádzajúcej odpovedi listom prisľúbil vládny príspevok vo výške 12 miliónov eur, čo je podľa Polačeka nedostatočné. Po tom, ako MsZ ďalším uznesením z 8. marca žiadalo o opätovné rokovanie s novým vyčíslením, sa vicepremiér vyjadril, že mesto „hádže sumy úplne z brucha". Vyjadril nádej, že sa nájde viacero miest na Slovensku, ktoré s 12-miliónovou alebo nižšou dotáciou od vlády EYOF úspešne zvládnu. Pri téme EYOF sa bývalý košický primátor Raši a Polaček navzájom obviňujú z klamstva a zavádzania.