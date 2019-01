Primátorka Skalice vymenovala zástupcu,bude mať na starosti plánovanie

Horňák najskôr zložil sľub ako poslanec MsZ, keďže na prvých dvoch zasadnutiach nebol prítomný. Následne ho primátorka vymenovala za svojho zástupcu a navrhla mu vysloviť dôveru v MsZ.

Skalica 10. Januára (TASR) – Primátorka Skalice Anna Mierna na štvrtkovom (10. 1.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) vymenovala za svojho zástupcu Vladislava Horňáka.



Horňák najskôr zložil sľub ako poslanec MsZ, keďže na prvých dvoch zasadnutiach nebol prítomný. Následne ho primátorka vymenovala za svojho zástupcu a navrhla mu vysloviť dôveru v MsZ. Keďže novovymenovaný zástupca primátora má v súčasnosti súdny spor s mestom, navrhli poslanci Anna Ozábalová a Peter Košík, aby bol tento bod z rokovania stiahnutý, kým sa so súdnym sporom poslanci neoboznámia podrobnejšie. Ich návrh v mestskom parlamente prešiel a nový viceprimátor bol vymenovaný, ale vyslovená dôvera, o ktorú žiadal, mu nebola vyjadrená.



"Budem sa z pozície zástupcu primátora dištancovať od súdneho sporu, ktorý je vedený medzi mnou a mestom v právnej veci náhrady škody. Nebudem zasahovať do priebehu súdneho sporu, žiadať informácie o pripravovaných krokoch mesta ani nijako ovplyvňovať alebo znevýhodňovať mesto ako protistranu tohto súdneho sporu," informoval po menovaní Horňák.



Zástupca primátora by sa mal prioritne venovať strategickému rozvoju a plánovaniu. "Vždy som pôsobil v tejto oblasti, preto som požiadal primátorku, aby som aj na meste pôsobil v oblasti rozvoja a plánovania. Aj preto sa moje kompetencie týkajú rozvoja mesta, strategického plánovania a vytváranie pracovných skupín, ktoré budú riešiť najzákladnejšie problémy mesta a pripravovať podklady pre vedenie mesta a zastupiteľstvo," uviedol pre TASR Horňák.



Mesto má posledné dva roky, aby využilo možnosti získania nenávratných finančných prostriedkov z Európskej únie. "Čo sa týka financovania mesta, zdroje nie sú len nenávratné, ale aj návratné. Mesto sa časom ozdraví a bude môcť investovať opäť z úverových zdrojov a rozvoj bude možný aj z týchto prostriedkov. Treba sa na to pripraviť. Strategické plánovanie sa netýka iba jedného volebného obdobia, ale minimálne dvoch až troch období," dodal viceprimátor.