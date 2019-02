Primátorovi v Humennom sa podarilo zablokovať zvýšenie ceny tepla

Dodávateľom tepla v Humennom je Humenská energetická spoločnosť (HES), s. r. o., v ktorej je mesto menšinovým (33 %) podielnikom.

Humenné 13. februára (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v uplynulých dňoch schválil zvýšenie ceny za teplo v Humennom o 9 %. Tá má kopírovať zvýšenie cien komodít na svetových trhoch. Ako informovala Michaela Dochánová z radnice, primátorovi mesta Milošovi Meričkovi sa podarilo toto zvýšenie nateraz zablokovať.



Dodávateľom tepla v Humennom je Humenská energetická spoločnosť (HES), s. r. o., v ktorej je mesto menšinovým (33 %) podielnikom. Druhým spoločníkom je firma Chemes, a. s., (67 %). Začiatkom tohto týždňa sa uskutočnilo Valné zhromaždenie HES, ktoré bolo podľa Dochánovej zvolané práve na základe spomínaného zvýšenia cien tepla. "Primátorovi Humenného Milošovi Meričkovi, ktorý sa na ňom zúčastnil, sa podarilo toto zvýšenie cien zatiaľ zablokovať. Zástupcov väčšinového akcionára presvedčil o hľadaní alternatívnych možností riešenia daného problému," vysvetlila s tým, že v uplynulých rokoch bolo v cene tepla zarátané aj neprimerane vysoké nájomné za rozvody zo strany samosprávy, ktoré nebolo vypočítané na základe reálnych odpisov majetku mesta. Ich skutočný stav chce primátor podľa jej ďalších slov predložiť mestskému zastupiteľstvu.



Ako ďalej uviedla, obrovským problémom sú miliónové súdne spory, ktoré musí mesto akútne riešiť. "Takisto je to so zlým stavom našich rozvodov (potrubí), do ktorých sa neinvestuje. Je to ďalšia časovaná bomba, a tiež faktor, ktorý bráni reálnemu zníženiu cien," priblížila s tým, že aj z toho dôvodu má mesto na HES viaceré požiadavky. V prvom rade chce mimosúdne vyriešiť súdny spor medzi touto spoločnosťou a mestom Humenné, aby samospráva nemusela prísť o 1,5 milióna eur. Prioritou je tiež stanovenie výšky nájmu na aktuálny rok, spôsob investovania finančných prostriedkov samosprávy do energetických zariadení mesta či aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky. Venovať sa chcú tiež výške obchodného podielu mesta v HES či zámeru tepelného hospodárstva v Humennom po roku 2020. Mesto žiada aj obnovenie činnosti dozornej rady spoločnosti či druhého jej konateľa delegovaného mestom.



Riešenie problému tepelného hospodárstva je podľa Merička jednou z najdôležitejších úloh, ktoré pred nimi v najbližších mesiacoch stoja. "Zmluva s HES končí koncom budúceho roka, preto sa musí mesto na to dôkladne pripraviť. Je dôležité, aby tím odborníkov na čele s expertmi zo Slovenskej technickej univerzity začali urýchlene pripravovať koncepciu tepelného hospodárstva," priblížil s tým, že by chcel zostaviť aj vlastný odborný tím schválený mestským zastupiteľstvom, ktorý bude zastupovať občanov a všetko predkladať poslancom na rozhodovanie.