Prípad muža, ktorý vyskočil pri zásahu NAKA z budovy, rieši inšpekcia

Vodiči nákladných áut uhradili v apríli za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest na mýte 17,77 milióna eur. V porovnaní so štvrtým mesiacom minulého roka to znamenalo nárast o 12,6 %. Vyplýva to z najnovších údajov mýtnej spoločnosti SkyToll.