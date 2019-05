Prípadom rómskeho dievčaťa na prijímaní sa zaoberá NAKA

TASR v sobotu (25.5.) informovala, že niektorí rodičia detí si neželali, aby rómske dievča sedelo v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave počas obradu v lavici s ostatnými deťmi.

Trnava 27. mája (TASR) - Medializovaný prípad rómskeho dievčaťa, ktoré nechceli pustiť v kostole v Trnave do spoločnej lavice k ostatným deťom na prvom svätom prijímaní, rieši Národná kriminálna agentúra (NAKA). Oznámila to v pondelok polícia na svojom profile na sociálnej sieti.



TASR v sobotu (25.5.) informovala, že niektorí rodičia detí si neželali, aby rómske dievča sedelo v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave počas obradu v lavici s ostatnými deťmi. Zasadací poriadok bol pripravený podľa toho, rodičia dostali aj ponuku, aby dievča absolvovalo obrad individuálne. Prijímanie v sobotu v bazilike absolvoval aj syn predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča. Ten sa o probléme dozvedel až vchádzajúc do baziliky. Kontaktoval kaplána a povedal mu, že „preňho je takýto príklad segregácie neprípustný“ a bol by rád, keby kaplán súhlasil s tým, že dievča bude sedieť spolu s jej rovesníčkami. Nakoniec sa tak stalo.