Príprava kúpaliska v Kaluži je v plnom prúde, otvoria ho koncom júna

Areál je pokosený, vyčistené sú už aj vonkajšie dlažby kúpaliska.

Kaluža 6. júna (TASR) – Areál letného kúpaliska v obci Kaluža (okres Michalovce) je v týchto dňoch v procese príprav na blížiacu sa sezónu. Svoje brány otvorí v posledný júnový víkend, TASR o tom informovala starostka obce Jana Macejková.



Areál je pokosený, vyčistené sú už aj vonkajšie dlažby kúpaliska. V súčasnosti sa realizuje čistenie samotnej plochy bazéna a tiež celej bazénovej technológie.



Bazén má obec v pláne napustiť v polovici júna, aby mohli byť odobrané vzorky vody na skontrolovanie jej hygienickej neškodnosti.



"Poplatky na bazén ostávajú nezmenené, od pondelka do štvrtka sú to tri eurá za celodenný vstup do bazéna a v piatok, sobotu a nedeľu je celodenný vstup štyri eurá," uzavrela Macejková.



S prípravou letnej turistickej sezóny začala obec už v máji, no z dôvodu nepriaznivého počasia sa práce museli prerušiť. Vykonávajú ich piati pracovníci v rámci projektu pomocných obecných služieb.