Pripravovaná výstavba cyklotrasy v Nitre ohrozuje stovky stromov

Nitra 7. februára (TASR) – Výstavba prvej etapy cyklotrasy, ktorá má spojiť Nitru s mestom Vráble, môže spôsobiť výrub stoviek stromov i narušenie ekosystému v lesnom poraste medzi nitrianskymi mestskými časťami Chrenová a Janíkovce. Podľa viceprimátora Daniela Balka je dôvodom zle naprojektovaná dokumentácia.



Výstavba cyklotrasy medzi Nitrou a Vrábľami je spoločným projektom Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta. S jej prípravou sa začalo už koncom roka 2017, v krátkej dobe sa má začať aj so samotnou výstavbou. Nové vedenie nitrianskej radnice však zistilo, že výstavba prvého úseku cyklotrasy, ktorú má na starosti mesto, môže ohroziť množstvo stromov. „Keď sme si pozerali projektovú dokumentáciu navrhovaných cyklotrás, tak sme zistili, že sú projektované bez znalosti územia, cez ktoré majú ísť. Dôsledky sú potom také, že aj keď sa tam nachádzajú krajinné hodnotné prvky, alebo územia, ktoré by mali byť chránené, tak sa to bezhlavo navrhlo krížom cez ne,“ skonštatoval Balko.



K nevhodne naplánovanému trasovaniu sa podľa jeho slov malo vyjadriť ešte pôvodné vedenie mesta. To tak neurobilo, čím podľa viceprimátora vlastne projektovú dokumentáciu odsúhlasilo. „My sme to na stôl dostali teraz a zistili sme, čo všetko hrozí. Začali sme vyjednávať o zmenách a výmenách pozemkov aj s biskupským úradom. Niečo sa s tým urobiť dá, ale niektoré harmonogramy sú časovo naplánované tak, že ak by sme chceli robiť väčšie zmeny, tak projekty nestihneme a prídeme o všetky finančné prostriedky, ktoré sú na výstavbu cyklotrasy určené,“ vysvetlil Balko.



Podľa jeho slov je naprojektovanie trasy celkom nepochopiteľné. Kvôli jej výstavbe by sa museli vypíliť staré čerešne i smreková výsadba, ktorú robili obyvatelia mesta. Cyklotrasa okrem toho vedie takmer stredom lesného porastu, v ktorom by bolo nutné vyrúbať stovky stromov, čím by sa ohrozil celý ekosystém. „A spôsobilo to iba hlúpe a necitlivé riešenie tohto projektu. Výhovorky na to, že to bolo na rozhraní katastrov sú zbytočné. Ak by sa na rozhraní katastru nachádzal dom, tak navrhneme cyklotrasu uprostred rodinného domu? Keď vieme rokovať s biskupským úradom teraz, určite sa to dalo riešiť aj predtým a neohrozovali by sme cyklotrasu, ktorej termíny výstavby sú dané,“ myslí si Balko.