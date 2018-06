PRIPRAVTE SA: Cez víkend budú v Bratislave dopravné obmedzenia

Dlhodobejšie dopravné obmedzenie bude od 29. júna do 11. augusta na moste diaľnice D2 Lafranconi.

Bratislava 28. júna (TASR) - Motoristi musia v Bratislave cez víkend rátať s dopravnými obmedzeniami. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.



"V súvislosti s konaním kultúrneho podujatia v areáli Zlatých pieskov od 12.00 h dňa 29.6.2018 do 04.00 h dňa 01.07.2018 v záujme ochrany života a zdravia účastníkov ako aj bezpečnosti podujatia môže prísť k uzavretiu cestnej komunikácie Zlaté piesky od ulice Cesta na Senec," povedala Slamková. Dodala, že vodiči sa s autom nedostanú k areálu Zlaté piesky zo žiadneho smeru.



Dlhodobejšie dopravné obmedzenie bude od 29. júna do 11. augusta na moste diaľnice D2 Lafranconi. "Z dôvodu výmeny mostných záverov dôjde v uvedenom úseku k zúženiu jazdných pruhov, avšak budú zachované dva jazdné pruhy pre každý smer jazdy, kde vnútorný jazdný pruh v časti, kde budú vykonávané práce, bude presmerovaný do protismeru," informovala Slamková.



Dopravné obmedzenia budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením. "Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili svoju pozornosť a riadili sa príslušným dopravným značením, prípadne na prejazd využili podľa možnosti iné trasy," doplnila hovorkyňa.