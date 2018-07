POZOR: V sobotu budú uzavreté cesty v centre Bratislavy

Plánované je aj dočasné vylúčenie mestskej hromadnej dopravy.

Bratislava 12. júla (TASR) - Bratislavskí policajti pripravujú pre sobotné (14.7.) verejné zhromaždenia bezpečnostné opatrenia, dopravné obmedzenia aj výluku mestskej dopravy. V čase od 12. do 18. hodiny bude pre cestnú dopravu úplne uzavreté centrum Starého Mesta. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



V čase pochodu budú policajti odkláňať dopravu zo Špitálskej ulice cez Dunajskú ulicu, z Karadžičovej ulice zo smeru od Mlynských Nív na Landererovu ulicu a v smere od Nábrežia armádneho generála Ludvíka Svobodu na Staromestskú ulicu. Vozidlám, ktoré sa budú v tomto čase nachádzať v uzatvorenej zóne, umožnia policajti zónu opustiť podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie.



"Občanov, ktorí bývajú v blízkosti miesta, vyzývame, aby v záujme ochrany svojho majetku na parkovanie využili pozemné parkovacie miesta alebo svoje vozidlá zaparkovali v iných lokalitách mimo centra mesta," upozornila Mihalíková.



Mestská polícia upozornila, že do pešej zóny v historickej časti mesta sa nedostanú ani vozidlá s povolením. "Cez monitorované vstupy do pešej zóny nebudú v tomto čase púšťané ani vozidlá, ktoré majú vjazd do pešej zóny povolený príslušným správcom komunikácie," povedal Peter Pleva, hovorca mestskej polície.



Plánované je aj dočasné vylúčenie mestskej hromadnej dopravy. Bezprostredne pred začatím samotného pochodu až do času jeho ukončenia nebudú premávať električky po Štúrovej ulici, Vajanského nábreží a Rázusovom nábreží. "Občanov, ktorí sa mienia na uvedených zhromaždeniach zúčastniť, vyzývame, aby pri využívaní svojho práva vyjadriť názor nenarúšali verejný poriadok a aby rešpektovali pokyny a výzvy polície, boli ohľaduplní voči ostatným občanom – pomôžu tak zachovať verejný poriadok," dodala Mihalíková.