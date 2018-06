Prírastky v Bratislavskej ZOO: Mláďatá kulana, daniela a plameniaka

Prvé tohtoročné mláďatá plameniakov ružových sa vyliahli v období od 7. do 13. júna.

Bratislava 23. júna (TASR) – Mláďatá kulana turkménskeho, daniela škvrnitého a plameniaka ružového patria medzi najnovšie prírastky bratislavskej zoologickej záhrady. TASR o nich informovala Alexandra Ritterová z Oddelenia vzdelávania a marketingu zoo.



„Dňa 24. mája sa narodilo mláďa kulana turkménskeho. Matkou je Principa a otcom chovný samec Henry," priblížila Ritterová a doplnila, že kulany sú ázijské divé somáre, žijúce v púšťach, polopúšťach a vysokohorských oblastiach od Iránu po Mongolsko.



Na tele majú niekoľko „primitívnych" znakov nachádzajúcich sa už u ich predkov. Zdieľajú ich s koňmi Przewalskými a inými divými druhmi. Sú nimi napríklad pieskovo sfarbené telo, biele brucho, krátka stojatá hriva, tmavý pás na vrchu chrbta idúci od hrivy po chvost či tmavo sfarbená spodná časť končatín. Kulany patria medzi ohrozené druhy.



Dve mláďatá daniela škvrnitého sa v zoo narodili v prvom júnovom týždni. Dorastú do menšej veľkosti ako jeleň európsky. Ich parožie má typický lopatovitý tvar. „Sfarbenie srsti je jedným z ich charakteristických znakov," objasnila Ritterová. V lete má červenohnedú farbu s nápadnými svetlými škvrnami a tmavým pruhom na chrbte, v zime sivohnedú farbu, na ktorej nie sú škvrny dobre viditeľné. V prírode sa daniel vyskytuje v južnej Európe a Ázii, od chladných vlhkých až po teplé suché oblasti.



Prvé tohtoročné mláďatá plameniakov ružových sa vyliahli v období od 7. do 13. júna. „Plameniaky sú párové zvieratá žijúce a hniezdiace v mnohopočetných kolóniách. Samica znáša len jedno vajíčko do hniezda s podobou kopčeka s jamkou. Vo veľkých skupinách je nutné, aby sa matka a jej mláďa navzájom rozpoznali," povedala Ritterová. Rodičia podľa nej kŕmia svoje mláďatá vysoko výživným „mliekom", zloženým z tukov, proteínov, karbohydrátov a krvi.



Plameniaky často stoja na jednej nohe a sú schopné udržiavať polovicu tela v stave odpočinku a druhú v stave bdenia. V prírode sa vyskytujú na juhu Európy, pobreží Afriky, na Madagaskare, v Malej Ázii aj Indii.