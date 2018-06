Prístup k hradu Šomoška zlepší obnovená asfaltová cesta

Ide o úsek dlhý zhruba 1,9 kilometra, pričom náklady na jeho vyasfaltovanie sú vo výške približne 118. 000 eur.



Šiatorská Bukovinka 19. júna (TASR) – Vyšší počet návštevníkov hradu Šomoška na juhu Lučeneckého okresu si sľubuje tamojšia samospráva od rekonštrukcie jeho prístupovej cesty, ktorá sa začne v najbližších dňoch. Podľa slov starostu obce Šiatorská Bukovinka Juraja Badinku ide o úsek dlhý zhruba 1,9 kilometra, pričom náklady na jeho vyasfaltovanie sú vo výške približne 118.000 eur, ktoré získali vďaka úspešnému projektu.



„Cesta už bola v dosť zlom stave, teraz sa bude asfaltovať a rozšíri sa. Doteraz bola šírka komunikácie tri metre, po novom bude 3,5 metra a po 50 centimetroch budú dosypané aj krajnice. Prístup na parkovisko pod hradom bude teda bezpečnejší,“ uviedol na margo investície Badinka, ktorý vďaka zrekonštruovanej ceste očakáva nielen väčší záujem mototuristov, ale aj cyklistov a peších turistov.



Ako pokračoval, keby neboli úspešní s projektom, z vlastných prostriedkov by si rekonštrukciu cesty nemohli dovoliť. „Sme malá obec s 300 obyvateľmi a z nášho rozpočtu sa to nedá. Vyberáme síce vstupné, ale súčasne zamestnávame na hrade dvoch ľudí. Každý rok navyše do jeho údržby a opráv investujeme päť až šesťtisíc eur a na takéto veci nám už nezostávajú peniaze,“ podotkol starosta s tým, že za pomoc pri vypracovaní projektu je vďačný pracovníkom mestského úradu Fiľakovo, ktorí samospráve jeho prípravu výrazne uľahčili.



„S okolitými obcami sme spoluzakladateľmi cezhraničného Geoparku Novohrad – Nógrád. V rámci tohto spojenectva sme si určili filozofiu, že tie časy, keď každý zveľaďoval len to svoje, sú už za nami a musíme pomáhať aj menším,“ podotkol na margo spolupráce na projekte primátor Fiľakova Attila Agócs, podľa ktorého má jeho mesto v tomto smere dôležitú úlohu ako líder mikroregiónu.



Obnova cesty na hrad Šomoška je súčasťou väčšieho cezhraničného programu Interreg, v rámci ktorého sú v regióne naplánované ďalšie rekonštrukčné práce. Vo Fiľakove začínajú pomocou tohto programu revitalizáciu podhradia Fiľakovského hradu, na maďarskej strane budú v meste Bátonyterenye zrekonštruované služobnícke byty pri tamojšom kaštieli, ktoré poslúžia na prezentáciu ľudovej kultúry.