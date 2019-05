Prítomnosť EÚ v Pezinku je zatiaľ skrytá, tvrdí primátor

V Pezinku sa rozhodol odovzdať svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu aj 40-ročný Peter. Ako tvrdí, snaží sa zapájať do každých volieb, pri týchto však dlho váhal.

Pezinok 25. mája (TASR) – Prítomnosť Európskej únie v meste Pezinok pôsobí zatiaľ skryto, momentálne ju možno najviac vnímať pri rekonštrukcii tunajšieho zámku. Pre TASR to povedal primátor Pezinka Igor Hianik s tým, že toto malokarpatské vinohradnícke mesto je stále regionálne, domácke a ľudia sú tu skôr lokálpatrioti. "Nie je to ešte také, že by tu bolo nejako extra cítiť Európsku úniu," podotkol. Občanov však vyzýva, aby sa na sobotných eurovoľbách zúčastnili.



"Sú to jedny z volieb, ktoré ovplyvňujú dianie na Slovensku a aj v jeho regiónoch. Je to aj občianska povinnosť a zodpovednosť," povedal Hianik. Ako tvrdí, oproti minulosti je potrebné zintenzívniť účasť na eurovoľbách. V sobotu ráno chodilo podľa jeho slov k volebným urnám menej ľudí. "Okolo obeda boli ľudia v komisiách prekvapení, že účasť bude možno vyššia ako po minulé roky," spresnil. Primátor avizuje, že chce naštartovať lepšiu cezhraničnú spoluprácu Pezinka s inými európskymi mestami. O niekoľko dní cestujú preto zástupcovia Pezinka za primátorom Štokholmu, kde chcú získať nové informácie a inšpirovať sa.



V Pezinku sa rozhodol odovzdať svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu aj 40-ročný Peter. Ako tvrdí, snaží sa zapájať do každých volieb, pri týchto však dlho váhal. "Úprimne, nevedel som, koho si z kandidátov vybrať. Kampaň bola pre mňa veľmi neprehľadná, ale napriek tomu som sa rozhodol zúčastniť na voľbách. Záleží mi totiž na tom, aby bolo Slovensko súčasťou Európskej únie a keď máme možnosť ovplyvniť aj jej fungovanie, treba to využiť," povedal pre TASR.



Na hlasovací preukaz odvolila v meste 24-ročná Magdaléna. Účasť na voľbách odôvodnila záujmom o budúcnosť Slovenska a Európy. "Žiaľ, mnoho mojich známych sa na voľbách neplánuje zúčastniť. Niekto v tom nevidí význam, alebo Únii a jej fungovaniu nerozumejú, hoci informácie sú dostupné. Myslím si, že by mal každý využiť svoje právo a ísť voliť," podotkla.