V obci Prochot stihli tento rok viacero väčších rekonštrukcií

Prochot 23. októbra (TASR) - Rekonštrukciu miestnej komunikácie, autobusovej zastávky či hasičskej zbrojnice stihli uskutočniť tento rok v obci Prochot (okres Žiar nad Hronom). "Podarilo sa nám tiež získať dotáciu 9500 eur na doplnenie detských prvkov na detské ihrisko," bilancuje Darina Gajdošová, ktorá po 20 rokoch na stoličke starostky tento rok končí.



Na projekt, v rámci ktorého zrekonštruovali miestnu komunikáciu, autobusovú zastávku a doplnili zeleň, získala obec dotáciu z Programu rozvoja vidieka vo výške 85.680 eur. "Už to máme zrealizované. Myslím si, že je to veľký prínos pre obec," skonštatovala Gajdošová s tým, že cesta, ktorú opravovali, už bola vo veľmi zlom stave a rekonštrukciu si nutne vyžadovala.



"Bol najvyšší čas, aby sme ju opravili. Bola to jedna z takých dlhších komunikácií, obec nemala na jej opravu vlastné zdroje, preto sme boli veľmi radi, keď nám žiadosť schválili," podotkla. Rekonštrukcie sa dočkala aj autobusová zastávka. "Je vyrobená z kameňa a dreva, takú istú zastávku máme hneď na začiatku obce. Chceli sme dodržať ich rovnaký vzhľad," priblížila starostka.



Okrem toho stihli v dedine tento rok zrekonštruovať aj požiarnu zbrojnicu. "Už je to ukončené a dávame ju do prevádzky. Sú v nej dve veľké garáže a je to veľmi pekne urobené," doplnila Gajdošová s tým, že čelnú stranu zbrojnice zdobí svätý Florián v životnej veľkosti. Na obnovu zbrojnice získala obec dotáciu z ministerstva vnútra vo výške 30.000, celkovo stála rekonštrukcia 48.000 eur.



Budova bola podľa jej slov vo veľmi zlom stave a síce potrebuje ešte aj ďalšiu etapu rekonštrukcie, už teraz sa však zlepšili podmienky pre fungovanie miestnych hasičov. Ich aktivity v dedine si starostka pochvaľuje, pomáhajú nielen v prípade požiarov, ale napomáhajú aj pri udržiavaní kultúrneho života v obci. "Ide väčšinou o mladých ľudí. Sú to chlapci, ktorí vedia pomôcť aj pri aktivitách. Či už robíme Deň obce alebo sa organizuje niečo iné, tak sú to oni, ktorí pomáhajú," dodala Gajdošová.