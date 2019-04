Projekt ECOschool ponúka mladým vytvoriť verejnoprospešné projekty

Účastníci získajú ucelený pohľad na problémy životného prostredia od top odborníkov z praxe. V tímoch vypracujú návrhy projektov, ktorými chcú zlepšiť a chrániť životné prostredie.

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) - Občianske združenie EnviroFuture a neformálna skupina Kruh Zeme prinášajú do Banskobystrického kraja projekt ECOschool. Jeho cieľom je zapojiť 50 mladých ľudí do verejnoprospešného projektu v oblasti ochrany životného prostredia.



Záujemcovia majú príležitosť prihlásiť sa ešte do 26. apríla 2019.



„Chceme, aby z dnešnej mládeže vyrástli zodpovední a proaktívni ľudia, ktorí budú inšpiráciou pre svojich rovesníkov. Chceme naučiť mladých ľudí pracovať v tíme a prebrať zodpovednosť za projekt, ktorý realizujú. Chceme, aby si mladí uvedomili, že aj malé kroky vedú k väčším zmenám,“ uviedla k projektu Eva Ščepková z občianskeho združenia EnviroFuture.



Mladí ľudia absolvujú v máji vzdelávanie v projektovom manažmente, marketingu, time manažmente, prezentačných zručnostiach či tímovej práce. Účastníci získajú ucelený pohľad na problémy životného prostredia od top odborníkov z praxe. V tímoch vypracujú návrhy projektov, ktorými chcú zlepšiť a chrániť životné prostredie. Následne budú počas letných mesiacov projekt testovať, konzultovať s mentormi a na jeho realizáciu získajú aj finančnú podporu. Na konci sa uskutoční vyhodnotenie, v rámci ktorého odborná komisia vyberie tri top projekty, ktoré získajú dodatočné financie na pokračovanie. Výsledkom projektu je realizácia desiatich verejnoprospešných projektov pre Banskú Bystricu. Mladí ľudia natočia o projektoch videoblogy, ktoré budú šírené na sociálnych sieťach a budú tak inšpiráciou pre ďalších mladých ľudí.



Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho zboru solidarity. Na projekte spolupracujú občianske združenie LINK CoWorking Banská Bystrica, Rada študentov mesta Banská Bystrica a Rada mládeže Banskobystrického kraja.