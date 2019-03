Projekt električky pred novým SND napreduje, rozhodne však mesto

Výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán uviedol, že ich spoločnosť len iniciuje trať a nie je v pozícií definitívneho rozhodcu.

Bratislava 27. marca (TASR) – Projekt nového centrálneho električkového okruhu Bratislavy za zhruba 30 miliónov eur, ktorý by viedol po trase Šafárikovo námestie, Pribinova, Košická s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto, posúva developer J&T Real Estate postupne vpred. Aktuálne pracuje na projekte pre územné rozhodnutie. S novou električkovou traťou ráta aj jeho pripravovaný projekt Eurovea II. Investor však priznáva, že konečné slovo bude mať hlavné mesto.



Výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán uviedol, že ich spoločnosť len iniciuje trať a nie je v pozícií definitívneho rozhodcu. "Spravili sme všetko preto, aby sme si overili, že táto trasa je zmysluplná, prevádzkyschopná a z 95 a viac percent segregovaná. To je pre električkovú trať asi najdôležitejšie, čo v meste treba. Sme v štádiu, že pracujeme na projekte pre územné rozhodnutie," priblížil. Ako podotkol, vytvorili záväzky rádovo v miliónoch eur, ktoré idú na prípravu procesu, aby sa električka dala začať stavať. Investor tvrdí, že rokuje s bratislavským magistrátom a dotknutými inštitúciami v tejto veci. "Po stretnutiach na rôznych úrovniach by tá podpora z mestských orgánov mohla prísť," skonštatoval Pelikán.



Projektový manažér J&T Real Estate Ľuboš Kaštan uviedol, že projekt Eurovea II, v rámci ktorého má na ľavom brehu Dunaja vyrásť prvý mrakodrap v Bratislave, zahŕňa pri organizácií všetkých sieti, infraštruktúry, priestorových možností aj električku. "Do budúcna pri realizácii električkovej trate nebude nutné rozkopať celú Pribinovú nanovo a znova zrealizovať ťažké stavebné úpravy. Koridor bude pripravený, aby sme električku dokázali zrealizovať bez zásadnejších stavebných úprav komunikácie," spresnil. Potvrdil, že s hlavným mestom v tomto smere intenzívne komunikujú aj preto, aby nastala zhoda na všetkých parametroch. "Konečné slovo má mesto," podotkol Kaštan.



Projekt Eurovea II v blízkosti Pribinovej a Mosta Apollo v marci vstúpil do fázy prípravných prác. Predpokladaný termín dokončenia rozšírenia nákupného centra, kancelárií a bytov nad nákupným centrom je v roku 2021, v prípade výškovej obytnej veže Eurovea Tower v roku 2022. "Robíme predvýkop na úroveň mínus piatich metrov. Z tejto úrovne sa budú robiť steny, ktoré zabezpečia stavebnú jamu a následne, keď budú steny hotové, príde k odkopu na základovú škáru, čo je mínus 15 metrov," priblížil Pelikán. Developer sanuje aj environmentálnú záťaž, ktorá tu ostala po bombardovaní rafinérie Apollo.



Zároveň priznal, že stále rokujú o požiadavkách a pripomienkach bratislavských samospráv k tejto investícií. "Komunikujeme a vysvetľujeme si názory. Zatiaľ je príliš skoro povedať, či budeme alebo nebudeme znižovať objem stavby, ale myslím si, že si obhájime naše riešenie," skonštatoval Pelikán.