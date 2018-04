Primátor B. Bystrice J. Nosko navštívil Augsburg

Cieľom bolo nadviazať partnerskú spoluprácu.

Banská Bystrica 20. apríla (TASR) – Kooperácia slovensko-nemeckých historikov za účelom nových poznatkov a definovania spoločných pilierov pri tvorbe Fuggerovskej cesty je jedným z prvých krokov, na ktorom sa dohodol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko s hlavou univerzitného, druhého najstaršieho mesta v Nemecku, Augsburg, Kurtom Griblom. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Primátor mesta pod Urpínom navštívil Augsburg 19. apríla s cieľom nadviazať partnerskú spoluprácu. Na stretnutí sa hovorilo o problematike časti mesta Banská Bystrica, Medený hámor o zapojení sa do projektu tzv. Fuggerovskej cesty či o vzájomnom zdieľaní kontaktov medzi vysokými školami.



"Naším zámerom bolo získať ďalšie informácie o histórii, ktorú majú naše mestá vďaka Fuggerovskej rodine spoločnú. Stretnutia boli veľmi inšpiratívne a z Augsburgu sme odchádzali s dobrým pocitom. Chceme obnoviť to, čo nás v minulosti spájalo a históriu banskobystrickej medi spracovať atraktívne aj pre obyvateľov oboch miest," priblížil Nosko. Na zahraničnej pracovnej ceste sa zúčastnil i banskobystrický historik Vladimír Sklenka.



"Fuggerovská nadácia nám viem byť nápomocná pri zdieľaní a spracovaní potrebných informácií či nahliadnutí do archívov. Diskutovali sme o ďalších možnostiach spolupráce, napríklad v oblasti vysokých škôl," doplnil Nosko.



Ako konštatoval Peter Lizák, veľvyslanec SR v Nemecku, cieľom je kultivovať vzťahy a napomáhať rozvoju spolupráce medzi regiónmi a mestami. V prípade spolupráce Banskej Bystrice a Augsburgu je situácia o to priaznivejšia, že obe mestá spájajú historické súvislosti. V Nemecku je prakticky neznáme prepojenie najvýznamnejšej augsburskej rodiny Fuggerovcov v stredoveku s rodinou Thurzovcov na území Slovenska.