Projekt Jedno staromestské átrium vyhral súťaž o zveľaďovanie dvorov

Bratislava 14. júla (TASR) - Návrhy začínajúce sa detským domčekom, pokračujúce pergolou s grilom, komunitnými záhradami, letným kinom až po akumulátor dažďovej vody, ktorý sa využije na spätnú závlahu zelených povrchov, to sú nápady v rámci projektu Jedno staromestské átrium, ktorý zvíťazil v súťaži o zveľaďovanie bratislavských dvorov s názvom Nech žije náš dvor. "Ambicióznym snom" je tiež vybudovanie kúpacieho jazierka v strede átria, ktoré má nadviazať na tradíciu neďalekých zaniknutých verejných bazénov.



Za projektom stojí spoločenstvo susedov neďaleko hlavnej stanice, konkrétne z ulíc Žabotova, Holekova, Bukureštská a Železničiarska. Projekt zvíťazil spomedzi 25 majiteľov súkromných i verejných dvorov, ktorí by chceli skrášliť svoje okolie nielen pre domácich, ale aj okoloidúcich návštevníkov. Víťazný projekt získal finančnú podporu 15.000 eur, zabezpečenie projektovej dokumentácie do výšky maximálne 5000 eur a podporu vo forme mentoringu.



"Teší nás, že aj v Bratislave je záujem zo strany samotných obyvateľov vytvárať pozitívnu zmenu a zveľaďovať územia bez ohľadu na to, či ide o dvory súkromné alebo verejné," skonštatoval Milan Murcko, generálny riaditeľ spoločnosti YIT Slovakia, ktorá súťaž vlani v decembri vyhlásila. Najviac, päť prihlášok, prišlo z Ružinova, po štyri prihlášky poslali obyvatelia Starého Mesta, Nového Mesta a Dúbravky.



Najčastejšou požiadavkou prihlasovaných projektov bola revitalizácia zelene, nasledovali žiadosti o vybudovanie detského ihriska či komunitnej záhrady. Odborná porota však pri ich hodnotení brala do úvahy najmä udržateľnosť navrhovaného projektu. "Toto kritérium pre nás bolo dôležité, pretože nám ide o zmenu, ktorá pretrvá. Nechceme tým znevažovať drobné zlepšenia, pretože aj taká drobnosť ako malý gril či hojdacia sieť môžu byť katalyzátorom väčšej zmeny," poznamenal Murcko. Pri hodnotení sa prihliadalo aj na to, ako projekt prispeje k vytvoreniu novej komunity či spolupráci s už existujúcou.



Ocenené mentoringom a zabezpečením projektovej dokumentácie boli aj dva ďalšie projekty. Jedným z nich je projekt Vajnorská, druhým projekt Susedia na dvore, ktorý sa týka vnútrobloku medzi ulicami Björnsonova, Povraznícka a Záhrebská.