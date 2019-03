V medzinárodnej súťaži ocenili dvoch fotografov z Trnavy

Tretie miesto vo fotosúťaži získal trnavský architekt Miroslav Beňák. Zabodoval s fotografiou továrne na chemické spracovanie dreva v Horných Orešanoch, ktorú dal postaviť gróf Pálffy.

Trnava 14. marca (TASR) – Ocenenie v medzinárodnej fotosúťaži, ktorá sa uskutočnila pod hlavičkou projektu LUMAT CE89, získali dvaja trnavskí autori. Trnava je zapojená do tohto medzinárodného programu, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Interreg stredná Európa 2014 – 2020, ako jeden z trinástich projektových partnerov. Okrem Slovenska v ňom participujú aj subjekty z Poľska, Nemecka, Rakúska, Talianska, Česka a Slovinska.



Tretie miesto vo fotosúťaži získal trnavský architekt Miroslav Beňák. Zabodoval s fotografiou továrne na chemické spracovanie dreva v Horných Orešanoch, ktorú dal postaviť gróf Pálffy.







Do Trnavy putovalo aj čestné ocenenie pre Tomáša Tvarošku z odboru stavebného a životného prostredia Mestského úradu v Trnave za fotografiu z lesoparku v Kamennom mlyne. Informuje o tom web trnavskej radnice.







Zadaním súťaže bola téma súvisiaca so zameraním LUMAT CE89, integrovaný environmentálny manažment, spolupráca vo využívaní územia s cieľom vytvoriť lepšie miesta pre život, problematika mestských funkčných oblastí, ako aj problematika tzv. brownfieldov a greenfieldov. Týmito pojmami sa označujú opustené a zväčša zanedbané pozemky, objekty, poľnohospodárske alebo priemyselné stavby, areály rôznych podnikov, výrobných a obchodných prevádzok i parkov a lesoparkov, ktoré už neslúžia svojmu účelu a predstavujú záťaž pre životné prostredie.



Trnavská samospráva má v rámci projektu záujem revitalizovať opustený lesík v lokalite Štrky. Oživenie tejto lokality prímestského relaxu je jednou z dvoch pilotných investícií, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať (druhou je revitalizácia lokality Ruda Slaska v susednom Poľsku). Práce pred časom avizovalo mesto ukončiť do prvej polovice roka 2019, termín však predlžuje. Aktuálne začali s výrubmi náletových drevín.



Cieľom je zvýšiť ekologickú stabilitu vymedzenej lokality, zatraktívniť územie a sprístupniť ho pre širokú verejnosť. Lesopark má slúžiť obyvateľom Trnavy na krátkodobú rekreáciu v prírodnom prostredí a k športovému vyžitiu. Celková rozloha je okolo 30.000 m2 s dominantnou vodnou plochou na 2135 m2.