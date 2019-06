Projekt Zelené Vlčince ponúkne v Žiline 138 nových bytov

Prví majitelia by sa mohli nasťahovať na začiatku roka 2021.

Žilina 16. júna (TASR) – Dva bytové domy, ktoré ponúknu 138 nových bytov a 192 parkovacích miest, začali v týchto dňoch stavať v severovýchodnej časti sídliska Vlčince v Žiline.



Projekt Zelené Vlčince developerskej spoločnosti Reinoo počíta s ukončením ku koncu roka 2020, prví majitelia by sa mohli nasťahovať na začiatku roka 2021. "V ponuke sú jednoizbové až štvorizbové byty, s výmerami od 29 štvorcových metrov až do 126 štvorcových metrov a nadštandardné päťizbové strešné byty," informoval Mário Šujanský zo spoločnosti Reinoo.



"Je to rezidenčný projekt. Verím, že budúci obyvatelia ocenia jeho kvalitu aj ekologické riešenia. Vieme, že výstavba prinesie určitý diskomfort pre obyvateľov okolitých bytových domov, ale budeme sa ho snažiť minimalizovať. Konečnou odmenou pre všetkých bude zveľadené okolie a množstvo zelene," vysvetlil projektový manažér spoločnosti Reinoo Roman Petro.