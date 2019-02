Projektom darovanej knihy chcú v Humennom omladiť školskú knižnicu

K dispozícii sú tri zberné miesta, a to vo Vihorlatskej knižnici, v jednom z humenských kníhkupectiev a tiež v škole pri vrátnici.

Humenné 17. februára (TASR) – Projektom darovanej knihy chcú v Základnej škole Kudlovská v Humennom omladiť školskú knižnicu a prilákať do nej čitateľov. Odštartovali ho vo februári, zopár titulov už na zberných miestach pribudlo.



Pedagogička Anna Daňová, ktorá je zodpovedná za školskú knižnicu, oslovila v tejto súvislosti Humenčanky Alexandru Harvanovú a Zuzanu Švecovú, ktoré sa venujú čitateľským aktivitám v meste. Na začiatku februára spolu odštartovali projekt Daruj knihu školskej knižnici. Daňová pre TASR uviedla, že by malo ísť najmä o mladšie tituly.



K dispozícii sú tri zberné miesta, a to vo Vihorlatskej knižnici, v jednom z humenských kníhkupectiev a tiež v škole pri vrátnici. Oficiálne projekt trvá do 25. júna, pokračovať v ňom chcú však aj po tomto termíne. Podľa Daňovej majú o knihy najväčší záujem žiaci prvého stupňa. "Na tom druhom musíme hľadať na žiakov metódy. Teraz sa nám to darí tým, že sú tie knihy nové," vysvetlila. Deti podľa jej ďalších slov najviac siahajú po komiksoch, rozprávkach, dievčenských románoch a fantasy literatúre.



Projekt má podľa Harvanovej za cieľ priviesť deti k čítaniu, prispieť k zvýšeniu návštevnosti školskej knižnice a taktiež podnietiť žiakov, aby sa zoznámili s knihami. "Nielen s novými, ale aj so staršími, ktoré sú aktuálne pre súčasnú generáciu mladých čitateľov," spresnila pre TASR.



Čítanie je podľa nej dôležité, hlavne pre deti a mládež. "Cibria si tým slovnú zásobu, učia sa komunikácii a vyjadrovaniu," skonštatovala. Ako ďalej uviedla, obnove knižničného fondu takýmto spôsobom sa nebránia aj v iných školách. "Pokojne nech podnecujú rodičov a deti a nech sa pokúsia dostať nové knihy do knižníc, aby si čím viac detí našlo cestu k čítaniu," doplnila.



Základná škola Kudlovská ešte vlani vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia zakúpila takmer 150 nových kníh. Zároveň bola úspešná v projekte na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. "V rámci neho budeme obohacovať našu knižnicu nielen o knihy, ale aj o pracovné zošity, encyklopédie, atlasy a náučnú literatúru," uviedla pre TASR riaditeľka školy Paulína Škerlíková. Začať by mal v septembri.