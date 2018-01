Prokurátorka protestuje voči metodike kompenzácií pre reštituentov

Prokurátorka v proteste žiada zrušenie tohto uznesenia z dôvodu jeho nezákonnosti.

Bratislava 22. januára (TASR) – Krajská prokuratúra v Bratislave podala protest voči uzneseniu, ktorým v máji schválili mestskí poslanci metodiku vyplácania rozdielu medzi trhovým a regulovaným nájomným pre vlastníkov reštituovaných bytov v hlavnom meste. Prokurátorka v proteste žiada zrušenie tohto uznesenia z dôvodu jeho nezákonnosti. Vyplýva to zo zverejneného materiálu, o ktorom by malo mestské zastupiteľstvo rokovať vo februári.



Prokurátorka uznesenie napáda z dôvodu, že prijatím uznesenia mestské zastupiteľstvo zasiahlo do kompetencie primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, pretože v zmysle platných právnych predpisov zastupiteľstvo nie je oprávnené na schvaľovanie metodiky pre výpočet a vyplácanie kompenzácie. "Nakoľko mestské zastupiteľstvo je oprávnené rozhodovať výlučne vo veciach zverených mu do kompetencie zákonom, resp. štatútom a daná právomoc mu zverená nebola, mal rozhodnúť primátor. Schválením uznesenia mestské zastupiteľstvo zasiahlo do kompetencie primátora," píše sa v dôvodovej správe.



Prokurátorka tvrdí, že zastupiteľstvo nie je v žiadnom právnom predpise oprávnené na prijatie uznesenia upravujúceho podmienky pre výpočet a vyplácanie kompenzácie podľa príslušného zákona. Ako podotýka, nemôže sa jednať o určovanie pravidiel nakladania s majetkom Bratislavy a so štátnym majetkom prenechaným Bratislave a schvaľovanie najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku, pretože táto právomoc mestskému zastupiteľstvu daná nie je.



Hlavné mesto má však v tejto veci iný právny názor. Hospodárenie s troma miliónmi eur ročne, ktoré schvaľovalo mestské zastupiteľstvo, je tak zásadným nakladaním s majetkom mesta, o ktorom musia rozhodnúť mestskí poslanci. "Nakoľko právna úprava povinnosti hlavného mesta poskytnúť finančnú kompenzáciu v zmysle zákona 260/2011 je veľmi stručná, bolo potrebné bližšie upraviť pravidlá pre vyplácanie kompenzácií. Orgán, ktorý schválil finančné prostriedky pre vyplácanie kompenzácií, zároveň schválil podmienky ich použitia," argumentuje magistrát. Oprávnenie konať v tejto oblasti dáva podľa neho mestskému zastupiteľstvu štatút, ako aj zákon o hlavnom meste, v zmysle ktorých mestské zastupiteľstvo určuje pravidlá nakladania s majetkom Bratislavy. Mesto preto navrhuje poslancom nevyhovieť protestu prokurátorky. Vyjadriť sa k tomu majú vo februári.



Hlavné mesto má od začiatku roka 2017 zákonnú povinnosť vyplácať vlastníkom tento rozdiel, pretože do konca roka 2016 nezabezpečilo náhradné nájomné bývanie pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov. Mestskí poslanci preto v máji schválili metodiku, na základe ktorej má postupovať a vyplácať vlastníkom reštituovaných bytov rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným.