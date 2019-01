Prokuratúra zrušila obvinenie voči nitrianskemu poslancovi Štefekovi

Štefek je presvedčený, že za jeho obvinením i zadržaním bola snaha o diskreditáciu jeho osoby počas predvolebnej kampane.

Nitra 29. januára (TASR) – Generálna prokuratúra (GP) SR zrušila obvinenie nitrianskeho mestského a krajského poslanca Štefana Štefeka z nepriamej korupcie, informoval o tom samotný Štefek.



Štefeka zatkli policajti z NAKA vlani 24. septembra počas kampane pred komunálnymi voľbami, v ktorej kandidoval za nitrianskeho primátora. V ten istý deň bol po približne 12 hodinách prepustený na slobodu.



Štefek podal ešte v septembri minulého roka sťažnosť voči svojmu obvineniu, ktorá však bola v polovici októbra zamietnutá. Koncom októbra podal na Úrad špeciálnej prokuratúry návrh na zrušenie obvinenia. "Generálny prokurátor 12. decembra 2018 rozhodol, že bol porušený zákon v môj neprospech a obvinenie zrušil. Toto uznesenie mi bolo doručené 21. decembra," povedal v utorok Štefek.



Generálny prokurátor v zdôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval, že na vznesenie obvinenia neboli splnené zákonné podmienky a v konaní obvineného absentoval úmysel žiadať úplatok. V uznesení spomenul aj nezákonný postup orgánov prípravného konania, ktoré začali konať až s príliš dlhým časovým odstupom.



Štefek je presvedčený, že za jeho obvinením i zadržaním bola snaha o diskreditáciu jeho osoby počas predvolebnej kampane. "Som presvedčený, že mi to vo voľbách ublížilo, ale napriek tomu výsledok volieb rešpektujem," skonštatoval. Ako však pripomenul, od štátu si za nezákonný postup bude pýtať uhradenie majetkovej ujmy a preplatenie nákladov právneho zastupovania a tiež nemajetkovú ujmu na hornej hranici, ktorá je do 23.000 eur. "Nemôžem to nechať len tak, že ma polícia príde zobrať a potom povedia pardon," uviedol Štefek. "K zadržaniu môže dôjsť vtedy, ak sú dôvody na väzbu. V tomto prípade to tak nebolo a určite to nevrhá dobré svetlo na orgány činné v trestnom konaní," skonštatoval Štefekov právnik Dušan Ivan.



Vyšetrovateľ Štefeka obvinil v septembri minulého roka z nepriamej korupcie. Mal sa jej dopustiť tým, že ako niekdajší technicko-investičný riaditeľ v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZaVS) mal od zvolenského podnikateľa Jozefa H. pýtať cez reklamnú zmluvu peniaze pre futbalový klub FC Nitra. Podnikateľ si mal takýmto spôsobom zaisťovať výhody pri získavaní zákaziek zo ZaVS.



Štefek už krátko po svojom obvinení zdôrazňoval, že všetky peniaze z reklamnej zmluvy medzi zvolenským podnikateľom a FC Nitra boli riadne zdokumentované a zaevidované a žiadneho trestného činu sa nedopustil. Rozhodnutie generálneho prokurátora u zrušení obvinenia mu podľa jeho slov dalo za pravdu.