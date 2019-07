Protifašistickí bojovníci odmietajú návrh premenovať časť Námestia SNP

O návrhu premenovať časť Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie informoval prednedávnom primátor na sociálnej sieti.

Bratislava 17. júla (TASR) – Protifašistickí bojovníci nesúhlasia s návrhom premenovať časť Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie. Predsedníctvo Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Bratislava tak reaguje na nedávny návrh bratislavského primátora Matúša Valla. Zväz svoj nesúhlas odôvodňuje logickým, technickým, historickým a spoločensko-politickým hľadiskom.



Názvoslovné rozčleňovanie z urbanistického hľadiska jednotného priestranstva na viaceré námestia pokladá zväz na nesprávne a násilnícke, bez diskusie s odborníkmi i verejnosťou. Názov verejného priestoru sa počas rozličných režimov menil, až sa pre ústredné námestie hlavného mesta vžilo pomenovanie z roku 1962. Od roku 1974 je na ňom aj súsošie venované SNP.



"Ťažisko masových zhromaždení po 17. novembri 1989 bolo na hornej časti tohto námestia, a nie pred Starou tržnicou," zdôrazňuje zväz. Reaguje tak na vyjadrenia primátora, podľa ktorého by malo byť pripomenutie si 30. výročia Nežnej revolúcie trvalé, a to premenovaním niektorého v bratislavských námestí. Ako najvhodnejšia možnosť sa javí podľa neho dolná časť námestia.



SZPB s tým však nesúhlasí, premenovať by sa podľa neho mala iná dôstojná verejná plocha. "Hoci aj dnešné Námestie slobody, čo je dosť všeobecný názov. Tam sa navyše ráta aj s výstavbou pomníka, ktorý by pripomínal túto historickú udalosť spred 30 rokov," podotýka zväz. Magistrát a Staré Mesto by podľa neho mali skôr venovať dlhé roky sľubovanej obnove Námestia SNP.



O návrhu premenovať časť Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie informoval prednedávnom primátor na sociálnej sieti. Hlavné mesto sa už v tejto súvislosti obrátilo na starostku Starého Mesta Zuzanu Aufrichtovú. Požiadalo ju o vypracovanie a predloženie návrhu na schválenie uznesenia o premenovaní tejto časti Námestia SNP. V prvom rade totiž musia premenovanie schváliť staromestskí miestni poslanci. Po ich odobrení by návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) pripravilo mesto. Prerokovaný by bol na komisii kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisii, na mestskej rade a následne v bratislavskom mestskom zastupiteľstve.